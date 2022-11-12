Milletvekili Çalık, “1,5 milyara mal olacak adalet sarayını Malatya’mıza kazandıracağız”

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez ve Malatya Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Başsavcısı Ömer Mete’yi ziyaret etti.

Çalık, ilk olarak Malatya Baro Başkanlığına yeniden seçilen Avukat Onur Demez ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ziyareti için teşekkür etti. Demez, “Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’ın adalete gösterdiği hassasiyet ve barolara gösterdiği ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Göreve ilk başladığımızda milletvekilimiz Öznur Çalık’a ve ve Adalet Bakanımıza ilettiğimiz Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi meyve vermeye başladı. Konuyla yakinen ilgilendiği için milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Adliyeyle ilgili taleplerimizi de daha önce iletmiştik. Bununda kısa sürede sonuç vereceğini ümit ediyoruz. Bu konudaki desteklerini de çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“ADALETİN TESİSİ İÇİN 20 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ”

Milletvekili Öznur Çalık ise Malatya Baro Başkanlığına yeniden seçilen Avukat Onur Demez ve yönetimine başarılar diledi.

“Adaletin tesis edilmesi için 20 yıldır mücadele ediyoruz” diyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haklının adil bir şekilde hakkını alması, güçlünün değil haklının hakkını alabilmesi bizim için çok kıymetli. Bundan dolayı Adalet Bakanlığımız bünyesinde çok önemli adımlar attık. Hem yasama hem de yürütmede adaletin tesisi için atmış olduğumuz adımlar politikalarımıza da yansıdı. İnsan hakları eylem planlarımızla atmış olduğumuz adımları uygulamaya dönüştürmüş vaziyetteyiz. Bu kapsamda Malatya adliye binamızda da Adli Görüşme Odaları (AGO), Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz hizmet veriyor. Aile mahkemelerinin kurulması attığımız adımlardan sadece bir tanesi.”

“ADLİYE SARAYININ PROJESİNİN REVİZYONU TAMAMLANDI”

Milletvekili Çalık, adaletle ilgili adımları atarken fiziki şartlarında iyileştirildiğini kaydederek, “Malatya’da da adliye binasının yapımını uzun süredir konuşuyoruz. İlk planladığımız yerin küçük olması ve “Malatya için 50 yılı planlayalım” ifadesiyle yeni bir süreç başladı. Yeşiltepe’de eski Askeri Hastane’nin yerinin önce büyükşehir belediyesine sonra Adalet Bakanlığı’na devrini yaptık ve projesini tamamladık. Projenin revizyonuna gidildi. Proje revizyonu da tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. 2023’ün ilk aylarında ihale sürecinin yapılarak, temelinin atılmasını istiyoruz. Yaklaşık 1,5 milyar liraya mal olacak adalet sarayını Malatya’mıza kazandıracağız. Malatya’ya gelen Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile de alanda bir inceleme gerçekleştirdik” dedi.

“YER TESPİTİ YAPILDI, HIZLI BİR ŞEKİLDE HİZMETE AÇILACAK”

Malatya Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’nin kurulmasıyla ilgili kararın Resmi Gazetede yayımlandığını anımsatan Çalık, “Malatya’mızda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi kurulacak. Bunun için yer tespitini yaptık. Çok güzel bir mekânda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesini kuralım istiyoruz. Bunun için süreç başladı. Hazır olan binanın hemen hızlı bir şekilde tamir, onarım ve bakımları yapılacak. Bununla ilgili ödenekler tamamlandı. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’nin Malatya’da işlevsel hale gelmesiyle birlikte hem bölgenin gelişmesine hem de avukatlarımızın iş yüklerinin artmasına vesile olacak” diye konuştu.

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Malatya Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Başsavcısı Ömer Mete’yi ziyaret etti.

Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Başsavcısı Ömer Mete, kısa süre önce göreve atandığını belirterek, son aşamaya geldiklerini ve kısa süre içerisinde Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’nin hizmet vereceği binaya taşınacaklarını söyledi.

Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye’de daha önce 15 Bölge Adliye Mahkemesi’nin olduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Malatya’mız dahil 3 ilimizde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Bölge Adliye Mahkemesi’nin şehrimizin gelişimine çok ciddi katkısının olacağını düşünüyorum. Yer konusundaki tespit yapıldı. Gelişmeye açık olan bir bölgedeki binanın bakım ve onarımlarını tamamladıktan sonra çok hızlı bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

Çalık, yeni adliye sarayının yatırım programına alındığını ifade ederek, revizyona giden proje sonrası Malatya’ya adliye sarayını kazandıracaklarını belirtti. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Aytunç Narin ve Namık Gören, AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Alpkıray, Ramazan Acar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ziyarette yer aldı.

