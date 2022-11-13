Milletvekili Çalık ve Çakır'dan Battalgazi'deki Sokak Sağlıklaştırmasına Tam Not

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Akpınar bölgesindeki Yeni Hamam Mahallesini daha da canlı hale getirmenin yanı sıra ilçeye yakışır, temiz ve diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 sokaktaki 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarını inceledi.

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  • 13.11.2022 13:14
  • Güncelleme: 13.11.2022 15:19
Milletvekili Çalık ve Çakır'dan Battalgazi'deki Sokak Sağlıklaştırmasına Tam Not
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Hayata geçirdiği yatırımlarla Battalgazi’yi her geçen gün geliştirip güzelleştiren Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi’nin kalbi niteliğindeki Yeni Hamam Mahallesinde ki Küpçüler, Altınkayısı, Beypınar, Kasap Pazarı, Pınarçık ve Sabuncu Sokakta sağlıklaştırması çalışmalarının startını vermişti. Başkan Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 6 sokak 35 bina ve 175 dükkanı kapsayan çalışmalar hakkında Başkan Güder’den kapsamlı bilgiler alan Milletvekili Çalık ve Çakır, Malatya ticaretinin kalbi konumundaki Akpınar bölgesinin estetik bir görünüme kavuştuğunu ve daha da canlı hale gelmesini sağlayacak çalışmaların takdire şayan olduğuna dikkat çekti. Esnaf ve vatandaşların çalışmalardan dolayı memnuniyetini yerinde dinleyen Milletvekili Çalık ve Çakır, çalışmalarıyla Malatya’da çığır açmaya devam eden Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

MUHTAR CEYLAN VE IŞIK: “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Battalgazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Akpınar bölgesinin bir başka hüviyete büründüğünü aktaran Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceylan, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkür ediyorum. 50 yıldır Akpınar, Halfettin ve Yeni Hamam mahallelerinde yapılmayan hizmetleri başkanımız gerçekleştirdi. Günlük insan sayısı 100 binin üzerindeydi ve insanlar bu kötü görüntü içerisinde dolaşıyordu. Yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuştu. Teşekkür ediyoruz” derken, Akpınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Işık ise “Battalgazi Belediyemiz gerçekten çalışıyor. Mahallemize yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Eski kötü görüntüsü artık yok oldu. Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “İLÇEMİZİN BİRÇOK NOKTASINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Battalgazi’nin her bir noktasının yapılan çalışmalarla ayrı ayrı güzelleştiğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırması kapsamındaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burada büyük bir düzensizlik vardı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz öncelikle burayı geziyor, alışverişlerini yapıyor. Alışveriş yaparken tedirgin oluyorlardı. Battalgazi Belediyesi olarak yaklaşık 16 milyon liralık bir çalışmayı esnaflarımız ile buluşturduk. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız memnun. Sokaklarımız artık daha ferah. Bu çalışmalar ilçemize yakışan çalışmalar. Amacımız; ilçemizin sokaklarını, caddelerini güzelleştirmek. Özellikle çarşının göbeğinde tavuk pazarı vardı. Buranın güzel görüntüsünü ve kokusunu değiştiriyordu. İnsanlar ve esnaflar bu durumda rahatsızdı. Tavuk pazarını boşalttık ve şehrin merkezini güzel bir görünüme kavuşturarak ferah ve sağlıklı hale getirmiş oldu. Sağlıklaştırma ile sokaklarımız hak ettiği değere kavuşuyor. Bu çalışmalarımızı ilçemizin birçok noktasında daha gerçekleştireceğiz.  Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun.

MİLLETVEKİLİ ÇAKIR: “ESNAFIMIZIN ÇALIŞMA VERİMİ DE ARTIYOR”

Yapılan sağlıklaştırma çalışmaları ile esnafın çalışma verimliliğinin de arttığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediyemizin Akpınar bölgesindeki başlatmış olduğu sokak sağlıklaştırması çalışmalarını inceliyor ve esnaflarımızı geziyoruz. Bu bölgelerin gelişime ve dönüşüme ihtiyacı vardı. Daha önce de bir çalışma yapılmıştı ama bu çalışma çok kapsamlı bir çalışma olmuş. Ticaretin kalbi konumundaki Akpınar bölgemizin yapılan çalışmalarla geliştiğini görüyoruz. Buranın dönüşüme ihtiyacı vardı ve bu çalışmayı da Battalgazi Belediyesi başlattı. Yapılan bu güzel çalışma ile birlikte esnaflarımızın iş verimliliği de yükseliyor. Bu vesile ile esnaflarımızı da dinledik. Bizlere sorunları iletiyorlar. Bizlerde sorunları yerine ulaştırıyoruz. AK Parti olarak bizim temel felsefemiz; halkımızı dinlemek, sorunlarına çare bulmak, sıkmadık el, girilmedik gönül bırakmamaktır. Osman Güder başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

MİLLETVEKİLİ ÇALIK: “AKPINAR BÖLGESİNDE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Akpınar bölgesine çok özel bir çalışmanın yapıldığına dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in daveti üzerine güneşli bir günde Akpınar bölgemizdeki esnaflarımızı geziyoruz. Esnaflarımızla birlikte kahvaltı yaptık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın güzel duygularını aldık. Malatyalı hemşerilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sevdalarını bir kez daha dillerinden duymak bizleri mutlu etti. Battalgazi Belediyemiz bu bölgede çok güzel bir çalışma başlatmış. Akpınar bölgemiz Malatya’nın en eski alışveriş merkezi ve ticaretin kalbi konumunda. Buraya özel olarak eğilmemiz gerekiyor. Osman Güder başkanımızda bunu farkında ve Akpınar bölgesine özel çalışmalar yapıyor. Çalışmaları incelediğimiz zaman gerçekten Akpınar bölgesinin çehresi değişiyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Esnaflarımızın memnuniyeti de bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.

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Hasan Yağmur
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