Milletvekili Çavuşoğlu, Beylerderesi'nde ki Doğa Yürüyüşüne Katıldı

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim' programına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Beylerderesi Şehir Parkında gerçekleşen doğa yürüyüşüne katılarak gençlerle bir araya geldi.

Milletvekili Çavuşoğlu, Beylerderesi'nde ki Doğa Yürüyüşüne Katıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Yeşilyurt Belediyesinin vizyonel yatırımlarından Beylerderesi Şehir Parkında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Beylerderesi’nde ki yeni yatırım alanlarını inceleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki heyet daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan gençlerle bir araya gelip sohbet ettiler.

Malatya’lı gençlerle bir araya gelmekten çok büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Kış mevsiminde olmamıza rağmen burada içimizi ısıtan çok güzel bir ortam var. Gençlik kollarımız bizim ana dinamiklerimizdendir. Yeşilyurt Belediye Başkanımız bizi davet etti, bizlerde buraya gelerek gençlerimizle bir araya geldik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Vizyonunuz ve ufkunuz her zaman geniş olsun, geleceğinizde aydınlık olsun inşallah.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik yatırımlarının yanı sıra 1 milyon 350 bin metrekare hizmete giren ve bölgenin en büyük parkı olan Beylerderesi Şehir Parkı hakkında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’na detaylı bilgiler paylaştı.

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Hasan Yağmur

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