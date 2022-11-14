Milletvekili Cihan Pektaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen ve Tarihçi Adnan Baycar Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

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  • 14.11.2022 17:10
  • Güncelleme: 14.11.2022 21:35
Milletvekili Cihan Pektaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Pektaş: Malatya batıdaki birçok şehri hizmet olarak geçmiş durumda

Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’yı bundan önceki yıllarda da ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Bu son ziyaretimizde Malatya’nın çok değiştiğini ve geliştiğini gördüm. Batıdaki birçok şehri hizmet olarak geçmiş durumda. Birazdan yapılan projeleri yerinde de göreceğiz. Malatya’nın böylesine gelişmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Başkanıma ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan: Hizmetlerimiz devam edecek

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, “Sayın Milletvekilimiz önceki yıllarda Orman Bakanlığındaki görev süresi içerisinde Sayın Genel Sekreterimiz ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönemde talep ve projelerimizle ilgili bürokrat olarak büyük destekleri oldu.

Şu anda Milletvekili olarak görevlerini ifa ederken bizim talep ve isteklerimizle ilgili olsun bir Malatya Milletvekili gibi işlerimizin takip edilmesi noktasında bizlerin yanında olmuştur. Genel Sekreterimiz Cemal Bey’in mesai arkadaşı olması hasebiyle burada olan sorun ve problemlerin Sayın Milletvekilimiz nezdinde ilgili mercilere konunun iletilmesi noktasında da problemlerimiz çözülüyor. Malatya’daki değişim ile ilgili olarak belirtmiş oldukları gelişmeler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde ifade ettikleri gibi İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrini gelip görsünler dedi. İstanbul, Ankara, İzmir Belediye hizmetleri nasıl yapılıyor burada ağlamadan bu hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü görsünler dedi. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milletvekillerimizin bu konuda Malatya ile ilgili ifadeleri bizi daha hızlı daha da yoğun bir çalışma temposuna itiyor. Sayın Milletvekilimize Malatya ile ilgili düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini Dar-ül Rifat Seçkin insanların yaşadığı şehirde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım” şeklinde konuştu.

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Hasan Yağmur
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