Milletvekili Koca, Konteyner Kentteki Vatandaşlarla Bayramlaştı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için harekete geçtiklerini, depremzede vatandaşların öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan barınma sorununu çözmek için konteyner kentler kurulduğunu anlatan Koca “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Malatya’da görevlendirilmesi bizim için büyük şans olmuştur. Bakanımız ile ekibi büyük bir özveri ve fedakarlık gösterip bize bu konteyner kentin kurulmasını sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konteyner kentte kalan depremzedeler verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirtip teşekkür ederken, havaların ısınmasıyla birlikte klimaya ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Depremzedeler, Internet ihtiyacının da karşılanmasını Koca’dan talep ettiler.

Koca, konteyner kentte kalan vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayıp bayramlaştı.

AK Parti heyetinin ziyaretinde Malatya İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, Şube Müdürü Bahattin Metin ile Belediye ve Sağlık İl Müdürlüğü görevlileri hazır bulundu. Cengiz “Sayın Koca, Gören ve Duyar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlarımızın rahatı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor süreçte devletimizin, bakanlığımızın yanımızda olması bizlere güven veriyor” dedi.