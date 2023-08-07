Milletvekili Ölmeztoprak: 'Deprem bölgesinde çalışmaların hızla sürüyor'

Battalgazi’de Gelinciktepe ve Şehit Fevzi Mahalleleri’nde yapımı süren afet konutlarında beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgelerindeki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları, TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar ile birlikte Gelinciktepe ve Şehit Fevzi Mahalleleri’nde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulunarak yapımı süren konutlar hakkında bilgiler aldı.

6 Şubat depremleri sonrası yaraların sarılması, depremin izlerinin bir nebze de olsa azaltılması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, “İl başkan yardımcılarımızla, ilçe teşkilatımızla afet konutlarını yerinde inceliyoruz, yapım aşamaları hakkında bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda örnek dairelerimizi gezdik. Gittiğimiz her bölgede TOKİ’mizin yoğun çalışmaları ile karşılaşıyoruz. TOKİ, yüklenici firma, tüm ekip hak sahiplerimizi zaman kaybetmeden, evlerine kavuşturma gayreti içerisindeler. Gerçekten çok büyük bir felaket, 11 il 101 ilçe 7 bin 967 köy ve mahallenin yoğun olarak etkilendiği bu afetin yaralarının sarılması için büyük çabalar sarf ediliyor” dedi.

Depremzede vatandaşların kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için çalıştıklarını kaydeden Ölmeztoprak,” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile temeli atılan Gelinciktepe bölgemizdeki TOKİ tarafından inşa edilen 599 deprem konutlarını ve Şehit Fevzi mahallemizde yapımı süren 679 adet konut ve 18 adet dükkanın yapım sürecini şantiye alanına giderek ve örnek dairemizi de ziyaret ederek, yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşması bizler için en önemli konulardan birisi” İfadelerini kullandı.

Hak sahipliği başvuru sürenin uzatıldığını hatırlatan Ölmzetoprak,“Daha önce belirtmiş olduğumuz, hak sahipliği başvurularının uzatılması yönündeki çalışmalar yakın zamanda sonuç verdi ve 22 Ağustos’a kadar uzatıldı. Depremzede vatandaşlarımızın hak sahipliği başvurularını tamamlamaları süreç için çok önemli, şuan başlanan yapım sürecinde olan konut sayıları hak sahipliği sonuçları doğrultusunda artacak ve hızlı bir şekilde tamamlanması için süreç devam edecek. Konutlar normal şartlarda topluca bittikten sonra geçici kabuller yapılarak toplu olarak teslim edilecek ancak mağduriyet oluşmaması adına afet konutları bittikçe kısmi kabuller yapılarak, gerekli kontrollerle birlikte teslim edilecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgelerindeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Ölmeztoprak, “Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile yerinde dönüşümün ilk temelini Malatya’mızda attık. Aynı zamanda afet konutlarına yerleşen depremzede ailelerimizi yeni yuvalarında ziyaret ettik. Yaşanan bu büyük felaket sonrasında yaraların hızlıca sarılması için çok büyük gayretler sarf ediliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden beri deprem bölgelerimizden ayrılmadı ve destekler konusunda eli her zaman şehrimizin, hemşehrilerimizin üzerindeydi. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza Malatya’mız adına, hemşehrilerim adına bir kez daha şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yerinde dönüşüm ofislerinin vatandaşın doğru bilgilendirilmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Ölmeztoprak, “Malatya’mızda şuan 4 yerinde dönüşüm ofisi mevcut ve yakın zamanda mobil bilgilendirme araçları da sahaya çıktılar. Yakın zamanda Battalgazi bölgemizde bulunan yerinde dönüşüm ofisimizi ziyaret de ettik. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarımız ile bir araya geldik, Yerinde dönüşüm ile alakalı vatandaşlarımızın sorularına yanıt verdik. Aynı zamanda mobil yerinde dönüşüm tırını da ziyaret ederek, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi adına yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Daha sonra İkizce deprem konutlarında incelemelerde bulunduk. İkizce’de inşası devam eden 8 bin 799 afet konutunu şantiye alanını ziyaret ettik. Malatya Yeşilyurt, İkizce ilçemizde 6 etapta oluşan 8 bin 799 konutun inşası 1. Bölge 1. Etap 1.180, 2. Etap 806, 3. Etap 736, 4. Etap 726, 2. Bölge 1. Etap bin 775, 2. Etap 2 bin 341, 3. Etap bin 961 adet olmak üzere tüm hızıyla devam ediyor. Tüm şantiye alanlarımızda gördüğümüz ortak nokta hemşehrilerimizin en hızlı şekilde en iyi şartlara kavuşmasını sağlama gayreti” diye konuştu.