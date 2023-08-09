Milletvekili Ölmeztoprak: 'Malatya'mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri gururlandırıyor'

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmaların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde ki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erduran ve Mehmet Gökhan Gökçek ile Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı ziyaret ederek, 4’lü ve 5’li Çapraz Karaciğer nakli hakkında bilgiler aldı.

“Nakil Amerikan Journal of Transplantation’da yayımlandı”

Bilim insanlarının yazdığı algoritmayla birbirini hiç tanımayan hasta ve donörler eşleştirilerek, hastaların karaciğer nakili olup, sağlığına kavuşmasını sağlandı. 4’lü çapraz nakil, ABD’nin saygın bilimsel dergilerinden Amerikan Journal of Transplantation’un Temmuz sayısında yayımlandı.

“Deprem sonrası süreçte nakillere devam ettik”

Depremden sonra da nakillerin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Sezai Yılmaz, çok güçlü bir ekip ile depremden sonra da 6 nakil gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Depremden sonra hiç ara vermeden nakillere devam ettik. Fiziki şartlar olarak çok iyi teçhizatlara sahibiz ve tabi ki çok güçlü, fedakar bir ekibimiz var. 2018’de ilk kez aynı anda 3 vericili karaciğer nakli yaptık, dünyada çok önemli yere sahip olan aynı anda aynı gün 5 vericili karaciğer naklini 2019 yılında gerçekleştirdik. 2022 yılının temmuz ayında da dünyada bir ilk olan 4’lü çapraz karaciğer nakilleri yaptık. Yılda 300 civarında nakil yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Organ Bağışı’nın önemine değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Organ nakli için, organ bağışı gerekli en önemli nokta insanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi. Ülkemizde hâlâ oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir. Organ nakli sayesinde birçok hastamızın hayatını kurtarıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya gündeminde takip ediliyor”

Karaciğer Nakil Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, “Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızı ziyaret ederek, Malatya’mız, ülkemiz ve dünyada çok büyük ses getiren dünya literatürüne giren 4’lü ve 5’li Çapraz Karaciğer nakli hakkında bilgiler aldık. 4’lü çapraz nakil, ABD’nin saygın bilimsel dergilerinden American Journal of Transplantation’un Temmuz sayısında yayımlanması hususunda tüm ekibi tebrik ediyorum. Sezai hocamız ve ekibi çok güçlü bir ekip ve çalışmaları dünya gündeminde takip ediliyor. Böylesi zor günlerde bu kadar önemli ve güzel haberler almak, Malatya’mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri tabi ki gururlandırıyor. Bu anlamda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Deprem sürecinde dahi hiç ara vermeden insan sağlığını korumak için özveriyle çalışan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Malatya’mızın bu önemli değerini bir adım ileriye taşıyacak her adımda biz de varız.”

Rektör Ahmet Kızılay ve Başhekim Adil Başkıran’ı ziyaretlerinde de Karaciğer Nakil Enstitüsü çalışmaları hakkında bilgiler alan Milletvekili Ölmeztoprak, “Geçen hafta Rektörümüz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede enstitümüzün fiziki şartları hakkında da bilgiler almıştık. Gelişen sağlık sistemleri ile birlikte, burada ki enstitümüzün de gelişimi çok önemli, aynı 4’lü ve 5’li nakillerin yapıldığı bir enstitünün çok iyi imkanlara sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Bizler de bu anlamda enstitümüzün gelişimi için her türlü konuda destek olmaya hazırız. Malatya’mızın bu önemli değerini bir adım ileriye taşıyacak her adımda biz de varız” diye konuştu