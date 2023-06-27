Milletvekili Tüfenkci'den bayram mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kurban Bayramı mesajında, depremin yaralarını en kısa sürede sarma vurgusu yaptı.

Milletvekili Tüfenkci'den bayram mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kurban Bayramı mesajında, depremin yaralarını en kısa sürede sarma vurgusu yaptı.

Milletvekili Bülent Tüfenkci mesajında, “Birlik ve beraberliğin, teslimiyet ve fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir. En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Evinden, komşularından, ailelerinden ayrı olanlarımız var. Depremin ilk gününden itibaren vatandaşının yanında olan Devletimiz yaraları hızla sarıyor. Malatya’da da sosyal konutlar yükselmeye devam ediyor. Çarşı merkezimiz için de en kısa sürede çalışmalara başlanacak. Amacımız aslında uygun; kültürümüzü yansıtacak, yatay mimari esaslı, sıcak yapılar inşaa etmek. Devlet millet el ele vererek bugünleri birlikte aşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, “Kurban Bayramı vesilesiyle canını vatanın bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kıymetli hemşehrilerime ve milletimize Cenab-ı Hak’tan sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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