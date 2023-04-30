Milletvekili Tüfenkci, 'Milletimiz 14 Mayıs'ta önemli bir seçim yapacak'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yeniden aday olan Tüfenkci, seçim çalışmalarını Akçadağ’da sürdürdü.

Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Tüfenkci, mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek, sohbet etti.

6 Şubat’ta Malatya ile birlikte 11 ilin büyük bir deprem yaşadığını dile getiren Tüfenkci, “Bu arsın felaketinde en fazla etkilenen illerin başında Malatya geliyor. Bu depremde Malatya merkezin yanı sıra ilçelerimizde etkilendi. Neredeyse 10 ilçemiz az ya da çok bu depremde büyük zarar gördü. Yaşanan depremin ardından biz yeniden şehrin imarını yaparken bir yandan yeniden ihyası için çalışırken bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılacak olan asrın seçimine hazırlanıyoruz” dedi.

Tüfenkci, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin Türkiye’nin ikinci yüzyılına yön vereceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar dış politikada uyguladığımız tam bağımsızlık için önemli bir seçim olacak. Terörü bitirme noktasında hem Irak hem Suriye hem de ülkemizde uyguladığımız operasyonlar ‘dur’ ya da ‘tamam’ deme noktasında önemli bir seçim olacak. ‘Özerklik’ bahanesi adı altında ülkemize darbe ya da terörle yapamayacaklarını milletin kafasını karıştırıp, algılarla yapmaya çalışıyorlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecek. Türkiye kendi İHA’sını, SİHA’sını, otomobilini, füzesini, uçak gemisini yaparken, bu projelere tamamen karşı olan bir muhalefet var. Ben inanıyorum ki milletimiz dün olduğu gibi bugünde ülkenin, birliğin, bayrağın, ezanın ve vatanın bütünlüğünün yanında duracak. Amerika’nın ve onların kuklalarının bu ülke üzerinde operasyon çekmelerine millet olarak izin vermeyiz.”

“Bizler depremle uğraşırken onlar kumar veya noter masaları kurup, nasıl siyasi rant kazanırız diye hesaplar yapıyorlar” diyen Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız o günden bugüne “Birinci gündem maddemiz depremdir” dedi. Her bir deprem bölgesine de en az üç kere gitti. İnşallah milletimiz 14 Mayıs’ta güçlü bir destek verirseniz emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.