Milli Eğitim Müdürü Özdemir'den Öğrencilere Tatil Önerisi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının iki haftalık ara tatile girmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Özdemir'den Öğrencilere Tatil Önerisi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okulların ara tatile girmesi nedeniyle öğrencilere tavsiyelerde bulunup, ara tatilde dinlenmiş ve ikinci döneme hazır olarak eğitime başlama önerisi yaptı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı l. dönem ara tatilinin siz sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz için verimli geçmesini temenni ediyoruz. 

Sevgili öğrencilerimiz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2 hafta sürecek olan ara tatilinizin her bakımdan verimli geçmesini diliyor, aileniz ve tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz mutlu bir ara tatil sonrasında dinlenmiş ve hazır olarak eğitim-öğretiminize kaldığınız yerden devam etmenizi temenni ediyoruz." dedi.
 

Özel Haber
Hasan Yağmur

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