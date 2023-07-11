Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları Bursa Karacabey'de görücüye çıkıyor.

Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları Bursa Karacabey’de görücüye çıkıyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışının ilk bölümü 11 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek. İşletmede yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen taylar açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. Türkiye’nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan Arap yarış taylarının satışından önemli miktarda gelir elde edilmesi bekleniyor.

“Atçılık kadromuzu arttırma çabasındayız”

Depremlerde önemli ölçüde etkilenen işletmede atçılık faaliyetlerinin aksamadan sürdürüldüğünü kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, “Atçılık faaliyeti Sultansuyu ile özdeşleşmiş bir faaliyet bu çerçevede atçılık faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Depremlerde hasar alan tavlalarımızın yeniden yapılması için süreci başlattık. Atların buradan gönderilmesi iddiaları tamamen spekülasyondan ibarettir. Depremde etkilenen tavlalarımızın kullanıma müsait olmamasından dolayı satışa gidecek bir kısım taylarımızı yine kurumumuza bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderdik oradan da taylarımız satışa gönderilecek. Atçılık faaliyetlerimiz aksamadan devam ediyor ve edecek. Hatta arkadaşlarımızla birlikte atçılık kadrosunu biraz daha arttırmanın çabasını göstermeye çalışıyoruz” dedi.

“Tay satışlarında yaklaşık 10-12 milyon gelir bekliyoruz”

Karacabey’de satışa sunulacak taylardan yüksek gelir beklediklerini ifade eden Öcal, ”İşletmemizde yetiştirilen tayların satışları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Birinci aşaması 11 Temmuz’da Karacabey Tarım İşletmesi’nde yapacağız koşu taylarımız. Satışa sunulacak toplamdaki 87 taydan iyi bir gelir bekliyoruz. Tay satışlarının ikinci aşaması ise İstanbul Veli Efendi’de yapılıyor. Ekim ayı sonlarında da burada elit 15 tayın satışını gerçekleştireceğiz. Satışlarda 10 ila 12 milyon civarında hasılat beklentimiz var inşallah daha yüksek rakamlara ulaşırız” diye konuştu.

Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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