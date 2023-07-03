Milyonluk taylar görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Malatya 'da yetiştirilen ünlü Arap yarış taşları Karacabey Harası'nda görücüye çıkıyor.

Milyonluk taylar görücüye çıkmaya hazırlanıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışının ilk bölümü 11 Temmuz’da Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek. Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen 1,5 ve 2,5 yaş arası taylardan 68’i açık arttırma usulüyle satılacağı belirtildi.

Türkiye’nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan Arap yarış taylarının satışından Sultansuyu Tarım İşletmesi’ne önemli miktarda gelir elde edilmesi bekleniyor.

Milyonluk taylar görücüye çıkmaya hazırlanıyor
Milyonluk taylar görücüye çıkmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Arguvan'da bahçe yangını
Arguvan'da bahçe yangını
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Akçadağ'da ot yangını söndürüldü
Akçadağ'da ot yangını söndürüldü
Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor
Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor
Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım
Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım