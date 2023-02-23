Mimarlar Odası Malatya Şubesinden Basın Açıklaması

TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu, yapmış olduğu yazılı basın açıklaması ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi.

"Depremin ilk anından itibaren Malatya Mimarlar Odası olarak; kendi imkanlarımızla Ankara’dan getirdiğimiz 1 adet 25 tonluk vinç, 1 adet 40 tonluk paletli, 1 adet manito, 2 adet JCB, 5 adet kamyon dahil toplam 15 adet ağır iş makinasını ve 15 kişilik operatörü Afad ve itfaiye iş birliğiyle sahada görevlendirdik. Yine Ankara’dan getirttiğimiz 8 kişilik özel arama kurtarma ekibimiz enkazlarda hayat kurtardı. 6 tır yardım malzememizi gönüllü meslektaşlarımızın kapı kapı gezerek dağıtmasıyla yardıma muhtaç kişilere ulaştırıldı. Birçok arkadaşımız hasar tespit çalışmalarında gönüllü olarak görev aldı. Bu dayanışmamıza katkı sağlayan meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Şehir planlaması ve imar planı hazırlığı yapılırken meslek odalarının görüş ve önerilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız.

Uygulamada kontrol yapılırken Şantiye Şefliği hizmetinin daha titiz yapılması, şantiye şefinin kağıt üzerinde kalmayıp aktif olarak görevlendirilmesi,2013 yılında çıkarılan yasa ile meslek odalarının elinden alınan proje kontrol yetkisinin yeniden verilmesi acil ve mecburidir.

Sivrice depreminden hemen sonra Mimarlar Odası olarak kentsel dönüşüme dair birçok öneri ve acil eylem planları açıklayarak imar reformunun önemini bildirdik.

Çıkarılan imar affı, yerel yönetimlerin bilimden uzak aldığı kararlar ve yumuşak zeminli tarım alanlarının yüksek katli imara açılması depremde almış olduğumuz yarayı derinleştirmiştir.

Yeni yapılacak olan kalıcı konutların yerleri belirlenirken sert zemin olması ve düşük katlı olması elzemdir. Bu bağlamda Beydağı etekleri, batı aksında bulunan İkizce mahallesi ve Şoför okulu bölgesi sert zemindir, tercih edilebilir. Tarım alanlarından kesinlikle uzak durulmalıdır.

AÇIK ÇAĞRIMIZDIR;

Bu acıyı bir daha yaşamamak adına öneri ve tespitlerimizin dikkate alınması, bilimin ışığında planlamalar yapılması mecburidir.

Şehrimizi el birliği ile daha yaşanabilir ve sağlam inşa edeceğimize olan inancımız tamdır.

Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."