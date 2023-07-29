Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Günpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametinden gelen H.B. idaresindeki 49 DD 241 plakalı otomobil tarım işçilerini taşıyan A.A. yönetimindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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