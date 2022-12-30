Morutan'ın Galatasaray'daki Performansı
O dönemde Galatasaray'da forma giyen Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray 23 yaşındaki oyuncuyu geçmeye çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Ian Bekali ve Romanya ekibi Steaua Bükreş ile uzun süredir karşı karşıya geldi. Galatasaray, 10 milyon euro'ya kapı açan Steaua Bucharest'i 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle ikna etti.
Olimpiu Morutan geçen sezon Süper Lig'de 13'ü ilk 11'e giren 26 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 gol katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde 23 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılıların Rus tarafı Lokomotiv Moskova'ya karşı kazandığı galibiyette gol atarak, ilk 11 maçında üçü dahil alembahis olmak üzere yedi maçta şans buldu. Yol. Morutan'ın bir Türkiye Kupası maçında bir asisti var.
Pisa'ya Transfer
Galatasaray'da yeni yönetim, Okanbrook ile anlaştıktan sonra büyük bir pas atağı başlattı. Morutan ile aynı klasmanda oynayan ve Adanad Millspole'de iyi oynayan Yunus Akın takıma dönünce Morutan geri planda kaldı. Morutan, aynı bölgede İngiliz takımı Milot Rashica'yı geçmesi beklenirken birdenbire gözden düştü. Galatasaray da bu genç oyuncuyu nasıl tanıtacağını seçti.
PISA ile Anlaşma
Galatasaray, Morutan'ı Serie B'de sürekli oynayabilmesi için Pisa'ya ödünç verdi. Sarı-kırmızılı oyuncular bu kiralamadan 150 bin euro kazanırken, Pisa'nın Galatasaray'ın hesabına 5.5 milyon euro yatırarak oyuncuyu 31 Mayıs 2023'e kadar kalıcı olarak alembahis giriş kullanma hakkı bulunuyor. Öte yandan Morutan en az 25 maçta 45 dakika oynarsa Pisa, 5.5 milyon euro karşılığında Morutan'ı geçmek zorunda kalacak. Serie B'de Pisa 14 maçta 18 puanla 10. sırada. Morutan da skora en çok katkı yapan takımın adı. Yıldız oyuncu çıktığı 12 lig maçında 4 gol atıp 5 de asist yaptı. Morutan bu konuda takıma liderlik etti ve Pisa'nın 24 lig golünün 9'una doğrudan katkıda bulundu. Pisa Sportif Direktörü Claudio Chiellini Olimpio Morutan'ın gelecek sezon Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği netlik kazanmazken Burak Özdemir Rumen oyuncuyla ilgili bir soru sordu; "Elbette Morutan'dan çok memnunuz. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesapları üzerinden sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.