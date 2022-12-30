Morutan'ın Galatasaray'daki Performansı

O dönemde Galatasaray'da forma giyen Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray 23 yaşındaki oyuncuyu geçmeye çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Ian Bekali ve Romanya ekibi Steaua Bükreş ile uzun süredir karşı karşıya geldi. Galatasaray, 10 milyon euro'ya kapı açan Steaua Bucharest'i 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle ikna etti.

Olimpiu Morutan geçen sezon Süper Lig'de 13'ü ilk 11'e giren 26 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 gol katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde 23 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılıların Rus tarafı Lokomotiv Moskova'ya karşı kazandığı galibiyette gol atarak, ilk 11 maçında üçü dahil alembahis olmak üzere yedi maçta şans buldu. Yol. Morutan'ın bir Türkiye Kupası maçında bir asisti var.

Pisa'ya Transfer

Galatasaray'da yeni yönetim, Okanbrook ile anlaştıktan sonra büyük bir pas atağı başlattı. Morutan ile aynı klasmanda oynayan ve Adanad Millspole'de iyi oynayan Yunus Akın takıma dönünce Morutan geri planda kaldı. Morutan, aynı bölgede İngiliz takımı Milot Rashica'yı geçmesi beklenirken birdenbire gözden düştü. Galatasaray da bu genç oyuncuyu nasıl tanıtacağını seçti.

PISA ile Anlaşma