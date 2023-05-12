Motosiklet devrildi: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Boran yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (38) idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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