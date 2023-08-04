Müdür Dağdeviren'den veda mesajı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentteki görev sürecinde kendine desteklerini esirgemeyen Malatyalılara teşekkür etti.

Müdür Dağdeviren'den veda mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentteki görev sürecinde kendine desteklerini esirgemeyen Malatyalılara teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren bugün kentten ayrılacak olması nedeni ile bir veda mesajı yayınlandı. Dağdeviren mesajında, pandemi, deprem gibi zor süreçlerde özveri ile görev yaptıklarını belirterek süreç içerisinde kendilerine destek olan devlet büyükleri, paydaşlar, mesai arkadaşları ile Malatyalılara teşekkür etti.

Yaklaşık 4 yıldır kentte görev yaptığını kaydeden Dağdeviren 6 Şubat depremlerinden hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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