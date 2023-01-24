Müftü Veysel Işıldar Adına Basketbol Turnuvası Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu olarak “Vefa Etkinlikleri” kapsamında Malatya’ya yaptıkları hizmetlerden dolayı Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar‘ beyefendiye müteşekkiriz. Malatya’mıza hizmet eden her insana ve gönüllerde güzel iz bırakanlardan biri olan Veysel Işıldar‘ beyefendiyi anmak, hatırlamak amacıyla yapılan bu etkinliğe katılan gençlerde hem spor yapmalarını sağlamak hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Malatya Gençlik Federasyonu olarak böyle farklı etkinliklerle Malatya halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan kıymetli hizmet insanlarını unutmadığımızı ve onlara her zaman minnettar olduğumuzu göstermek. Kıymetli hizmet insanlarını anmak, hatırlamak ve onura etmek için etkinliklerimiz sürecektir.

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Adına “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ Malatya millet bahçesi basketbol sahasında gerçekleşti.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar‘ Adına düzenlenen “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ sonucunda katılımcılara madalya taktim edildi. Katılım sağlayan Gençler ise böyle anlamlı etkinliklerden dolayı Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beye teşekkür ettiler ve sürekli böyle etkinliklerin olması yönünde taleplerde bulundular.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beyefendi katılımcılar ile fotoğraf çekti ve hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ son buldu.