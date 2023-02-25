Müge Anlı Tekerlekli Sandalye Bağışı ve Tekerlekli Sandalye Modelleri

Tekerlekli sandalye modelleri günümüzde oldukça geniş bir kategoriyi ele almaktadır. Bu kapsamda genel anlamda şu seçenekler yer alır:

Manuel tekerlekli sandalyeler Aktif tekerlekli sandalyeler Akülü tekerlekli sandalyeler

Manuel modeller klasik tanımlanabilir. Sandalyenin arkasında bulunan tutma yerleri, ikinci bir kişinin sandalyeyi kullanmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra oturan kişi de elleri ile tekerlekleri hareket ettirebilmektedir.

Aktif modeller de bu şekilde olsa da hareket ve manevra imkânı daha geniştir. Bunun yanı sıra hafif yapıları bulunmaktadır. Akülü sandalye modeller ise aküyle çalışmaktadır. Oturan kişi joystick kullanarak sandalyeyi ileri, geri, sağ ve sol gibi kontrol edebilmektedir.

Tekerlekli sandalye modelleri genel olarak bu şekildedir. Ancak her biri kapsamında bulunan ürünler farklılık gösterir.

Tekerlekli Sandalye Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Tekerlekli sandalye modelleri üç farklı seçenek halinde özetlenebilecek olsa da her biri kendi içinde farklı opsiyonlara sahiptir ve bu nedenle dikkatli şekilde incelenmelidir. Bunlardan biri beden yapısıdır.

Tüm tekerlekli sandalyelerin oturma kapasitesi ve oturma genişliği değişebilir. Dolayısıyla ürünü im kullanacaksa, buna uygun bir tercih gerçekleştirilmesi şarttır. İkinci olarak her sandalyenin fonksiyonları farklılaşabilir. Bu nedenle hangi işlevlere sahip oldukları da önemlidir.

Ayrıca akülü bir model alacaksanız, bu modellerin hepsinde akü ve motor özellikleri değişebilmektedir. Bu nedenle tam şarj oldukları zaman kat edecekleri mesafe de aynı değildir. Tekerlekli sandalye modelleri arasında bir inceleme yapıyorsanız, tüm bunlara özen göstermek tavsiye edilmektedir.

Tekerlekli Sandalye Bağışı Yapan Yerler

Türkiye Cumhuriyeti ihtiyaç sahiplerine pek çok yardım yapmaktadır. Bunların arasında tekerlekli sandalye de vardır. Zira belirli oranlarda devlet desteği mevcuttur. Bunun yanı sıra farklı yerler de bağış gerçekleştirmektedir. Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı da bunlardan bir tanesidir.

Eğer siz ya da bir tanıdığınız tekerlekli sandalye gereksinimi duyuyorsa, 2001 yılından bu yana hizmet veren Tekerlekli Sandalyeci farklı markaları sizinle buluşturmaktadır. Farklı modellerimizi değerlendirebilir akülü, manuel ve akülü modellerin arasından en uygun olanlarına karar verebilirsiniz.