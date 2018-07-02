MUĞLA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:24

100 yaş evinde ‘Babam ve Oğlum’ keyfi

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde yapılan sinema gösterimine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte “Babam ve Oğlum” filminin gösterimi yapıldı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde düzenlenen etkinliklere bir...

100 yaş evinde ‘Babam ve Oğlum' keyfi
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Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde yapılan sinema gösterimine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte “Babam ve Oğlum” filminin gösterimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 200 vatandaşın katıldığı etkinlikte “Babam ve Oğlum” filminin gösterimi yapıldı. Yazlık sinema tadında geçen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı. Filmi izleyen Başkan Gürün, filmin sonunda vatandaşlarla sohbet etti.

100 Yaş Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikle güzel bir akşam geçiren vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve personeline teşekkürlerini iletti.
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