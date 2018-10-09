MUĞLA:
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09 Ekim 2018 Salı 15:55

140 hane suya kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesindeki 140 haneyi içme suyuna kavuşturuyor. Mahalledeki birçok mevkide içme suyu hattı bulunmazken hat olan mevkilerde ise yaz aylarında su akmadığı belirtildi. Bunun üzerine bölgede...

140 hane suya kavuşuyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesindeki 140 haneyi içme suyuna kavuşturuyor. Mahalledeki birçok mevkide içme suyu hattı bulunmazken hat olan mevkilerde ise yaz aylarında su akmadığı belirtildi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Mahalleye sorunsuz olarak su sağlamak için gerekli olan projeleri hazırladı. Bunun ardından başlayan çalışmaların % 85’lik kısmı tamamlanırken bölgenin kısa süre sonra içme suyuna kavuşması planlanıyor.

7 Bin metrelik içme suyu hattı yapılıyor

Mahallenin içme suyuna kavuşması için süren çalışmalarda yaklaşık 7 bin metre hat yapımına devam edildiği belirtilirken bunun yanında 3 adet 50 tonluk 1 adet 30 tonluk su haznesi yapımı tamamlandı. Dodurga’da ki içme suyu probleminin çözülmesi için Kızılca ve Bel mevkilerindeki isale hatları tamamlanarak, abone bağlantıları bitme aşamasına geldi. Ayrıca Asar Mevkiinde hat imalatı devam ediyor.

“Su sorunu son buluyor”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Seydikemer İlçesi Dodurga mahallemizde yapılan çalışmalar sayesinde uzun süredir susuzluk yaşayan Mahalle sakinlerinin suya kavuşacağını söyledi. Ülgen, “Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün üzerinde hassasiyetle durduğu susuz bölgelerin suya kavuşturulması konusunda yoğun mesai harcıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu güne kadar 34 susuz mahalle ve mevkii suya kavuşturduk. Dodurga’da yapımının son aşamasına geldiğimiz hat çalışmaları sayesinde buradaki tüm mevkilerin su sorunu ortadan kalkacak. 140 hane de içme suyuna kavuşacak” diye konuştu.
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