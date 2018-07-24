24 ölümlü kaza duruşmasında tahliye yok

2017 Mayıs ayında Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca ilçesinden Marmaris’e giderken Muğla Sakartepe rampasında meydana gelen kazada 24 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası araç sahibi tutuklanmış, turu organize ettikleri ileri sürülen iki kişi de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası dava duruşması Muğla 1’inci ağır Ceza Mahkemesinde başladı ve duruşmanın ikincisi yapıldı. Duruşmaya tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Araç sahibi Bülent Çetindağ yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Duruşmada söz alan sanık Bülent Çetindağ’ın avukatı Mustafa Cihad Eker bilirkişi raporlarında teknik ve usul yönünden hatalar bulunduğunu ileri sürdü. Eker, “Müvekkilim aracının trafikte sağlık seyri için her türlü önlemi de almış. Düzenli olarak aracının bakımını yaptırmıştır. Kaza nedeniyle hiçbir sorumluluğu yoktur. Bilirkişi raporu hatalarla dolu tam bir faciadır. Yeni bir bilirkişi talep ediyoruz. Müvekkilim 14 aydır tutuklu ve kaçma ihtimali de yoktur. Tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinde değerlendirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül’e erteledi.