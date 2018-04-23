MUĞLA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:57

AK Parti Milas İlçe Başkanı Acar’a sürpriz

Muğla’da, Türkiye’nin en genç ilçe başkanı ünvanına sahip AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’a partililer, teşkilat binasında sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.AK Parti Milas İlçe Teşkilatı’nda partililer, 23 Nisan...

AK Parti Milas İlçe Başkanı Acar'a sürpriz
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Muğla’da, Türkiye’nin en genç ilçe başkanı ünvanına sahip AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’a partililer, teşkilat binasında sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı’nda partililer, 23 Nisan 1987 doğumlu olan Türkiye’nin en genç İlçe Başkanı Fahri Acar’a sürpriz doğum günü düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ardından, programları için parti binasına giden Acar’a gündeme ilişkin yaptığı konuşma sonrası özel olarak hazırlanan pastayla sürpriz yapıldı. Gördüğü tablo karşısında mutluluğunu dile getiren Acar’ın yeni yaşını kadın ve gençlik kolları üyeleriyle partililer tek tek kutlayarak hediye verdi.

Burada yaptığı konuşmada partililere jest nedeniyle teşekkür eden Acar, “Bu pastamızı aynı zamanda bir seçim startı olarak görüyorum. Buradan 24 Haziran genel seçimleri için başlangıcımızı yapıyoruz. 23 Nisan 1920’de Türkiye’ye karşı kötü niyeti olanlar hemen kolayca birleşiyordu. Bugün görüyorsunuz, aynı şekilde niyetleri olanlar da hiçbir siyasi ahlak gözetmeksizin seçmenlerinin iradesini yok sayarak kolayca birleşiyorlar. Milletimiz bunlara sandıkta gereken cevabı verecektir. Tekrar her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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