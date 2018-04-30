Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı Eylem Tan; “Hep birlikte yeni hedeflere, her şey Türkiye için”

Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Tan; “Artık hayallerimizi daha çok kimseyle paylaşarak daha kalabalık umutlar, daha büyük idealler yeşertmenin vaktinin geldiğine inanıyorum. Öyleyse gelin hep birlikte Muğla’yı daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir marka şehir olarak hayal edelim ve bu hayali gerçekleştirmek için el ele verelim.” dedi.

Muğla iş dünyasının önde gelen gruplarından, Tan Grup bünyesinde faaliyet gösteren Coşku Özel Eğitim Kurumları’nın kurucusu olan ve uzun yıllardır kurumun yöneticiliğini yapan Eylem Tan, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti’den Muğla Milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı Eylem Tan, açıklamasında; “Değerli hemşerilerim, saygıdeğer Muğlalılar. 24 Haziran’da yapılacak Milletvekili genel seçimlerinde Muğla’da Ak Parti Milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. 27 Nisan itibari ile adaylık başvurumu yaptım. Bu kararı verirken başta ailem olmak üzere, iş arkadaşlarım, yakın dostlarım ve gönül birlikteliğimizin olduğu bir çok insanla istişare ettim ve en sonunda herkesin Muğla için yapabileceği bir şey vardır diyerek adaylık müracaatımı gerçekleştirdim. Allah çıktığımız bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı Tan, açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Kadim kültürlerin bu coğrafyadaki beşiği diye adlandırabileceğim bir kentte yaşıyoruz. Batı Akdeniz’de adımınızı attığınız her noktada bin yılları aşan seslerin yankılandığı bir kültürel mirasın üzerine kurulmuş bu kentin sahip olduğu potansiyelinin daha da arttırabileceğimizi düşünüyorum. Dünya turizminde marka değerimizi daha üst sıralara yükseltebilecek muhteşem bir doğaya sahip bu şehrin, ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal gelişimden hak ettiği payı almasının zamanının çoktan geldiğine inanıyorum. İşte bu yüzden 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti’den Muğla Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum.”

Eylem Tan kimdir?

1983 yılında Yatağan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yatağan’da, lise eğitimini Dalaman’da tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu. Birçok ilçede şubeleşmesi bulunan Coşku Özel Eğitim Kurumları bünyesinde kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Halen, Ortaca Coşku Özel Eğitim Kurumları’nda yönetici olarak görevine devam eden Tan, evli ve 2 çocuk annesi.