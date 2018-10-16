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16 Ekim 2018 Salı 14:34

Akarca, "Bu seçimde kaybeden taraf olmamıştır"

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği seçimini kazanarak başkan seçilen Ali Akarca, “Bu seçimde ve demokrasi mücadelesinde kaybeden taraf olmamıştır. Üyelerimiz kazandı, Milas kazandı, emek, zaman ve gönül veren üyelerimize, teşkilatımıza...

Akarca, 'Bu seçimde kaybeden taraf olmamıştır'
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Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği seçimini kazanarak başkan seçilen Ali Akarca, “Bu seçimde ve demokrasi mücadelesinde kaybeden taraf olmamıştır. Üyelerimiz kazandı, Milas kazandı, emek, zaman ve gönül veren üyelerimize, teşkilatımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği Seçiminde üyeler, kurdukları ekiplerle birlikte temsilciliğe aday olan Ali Akarca ve Halil Akyer’i oyladı. Seçim sonucunda, Akyer’e verilen 124 oya karşılık, 172 oy alan Akarca, seçimi kazandı ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi oldu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Akarca, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu seçimde ve demokrasi mücadelesinde kaybeden taraf olmamıştır. Üyelerimiz kazandı, Milas kazandı, emek, zaman ve gönül veren üyelerimize, teşkilatımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz.”

Sendika olarak örgütlü olmanın ve birlik beraberlik içinde hareket etmenin öneminin bilincinde olduklarını ifade eden Akarca, “ Allah’ın izni, üyelerimizin teveccühü ile durmak yok yolumuza devam ediyoruz. Allah birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam etmeyi nasip etsin. Milas’ta eğitim-öğretim ve Milli Eğitim çalışanlarının sorunlarını, çözüm önerilerini biliyoruz. Her kesimden arkadaşla istişare edip, gerekli makamların da desteğini almaya çalışarak eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitim çalışanlarının sorunlarını minimuma indirmenin gayreti içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. En büyük gücümüzü, Milas’ta 420’ye, Muğla’da 4 bine Türkiye’de 427 bine ulaşan Eğitim Bir-Sen üyemizle, Memur-Sen Konfederasyonu olarak 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük yetkili sendika oluşumuzdan almaktayız. Yapılan seçimde ve demokrasi mücadelesinde kaybeden taraf olmamıştır. Üyelerimiz kazandı, Milas kazandı, emek, zaman ve gönül veren üyelerimize, teşkilatımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.
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