MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 21:30

Amaç dezavantajları kaldırmak

Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu’nun yönetici ve öğretmenleri Çekya’nın başkenti Prag’da 7 gün süreyle kurs gördü.Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen personel...

Amaç dezavantajları kaldırmak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu’nun yönetici ve öğretmenleri Çekya’nın başkenti Prag’da 7 gün süreyle kurs gördü.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen personel hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan "Ortak Yaşamda Dezavantajları Kaldırıyoruz, Çok Kültürlülük Zenginliğimizdir" isimli Erasmus projesi kapsamında Prag’da kurs gören eğitimciler yurda döndü.

Proje yürütücüsü ve okul müdürü Önder Aktaş, yaptığı açıklamada, mülteci öğrencilerle ilgili teorik bilgi aldıklarını aktardı. Aktaş; “Aynı zamanda mülteci öğrencilerin eğitime entegrasyonu, sosyal yaşamda desteklenmeleri ve topluma kazandırılmaları konusunda da yapılan çalışmaları yerinde gözleyen öğretmenlerimiz edindikleri deneyimleri ilçemizde ve ilimizde paylaşıp özellikle Suriyeli öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamakta.” dedi.

Aktaş, özellikle mülteci öğrenciler konusunda ziyaret edip bilgi aldıkları Prag’daki INBAZE derneğinin faaliyetlerinden çok etkilendiklerini belirtti. Aktaş, derneğin faaliyetlerine benzer çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku