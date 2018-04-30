MUĞLA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:46

Anadolu lisesinde çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bulunan Anadolu Lisesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Anadolu Lisesinde rehber öğretmen odasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Okul yetkilileri tarafından farkedilen...

Anadolu lisesinde çıkan yangın korkuttu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bulunan Anadolu Lisesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Anadolu Lisesinde rehber öğretmen odasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Okul yetkilileri tarafından farkedilen yangın nedeniyle o an binada bulunan öğrenciler kısa sürede okul bahçesine çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Okul müdürü Bilal Turgut yangının kullanılmayan boş bir odada klimadan kaynaklı çıktığını ifade ederek "Yangını koridorda dolaşırken fark ettik. Oda kilitliydi, kapıyı kırarak açtık. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de gelerek yangını kısa sürede söndürdü "dedi.

Öğrencilerin büyük korku yaşadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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