Anadolu Medya Buluşması Marmaris’te başladı

Türk yerel medyasının en büyük buluşmalarından biri olan “Anadolu Medya Buluşması”nın katılımcıları ilçeye gelmeye başladı. Yurdun dört bir yanında görev yapan basın mensupları konaklayacakları otele giriş yapmaya başladı. Etkinliğe...

Türk yerel medyasının en büyük buluşmalarından biri olan “Anadolu Medya Buluşması”nın katılımcıları ilçeye gelmeye başladı. Yurdun dört bir yanında görev yapan basın mensupları konaklayacakları otele giriş yapmaya başladı. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen Anadolu Medya Buluşması’na 400 yakın yerel medya mensubu katılıyor. Etkinliğe katılan basın mensupları Marmaris’teki meslektaşlarına açıklamalarda bulundu. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Berber ve Rize Zümrüt Gazetesi Başyazarı İsmet Köseoğlu gibi buluşmaya katılan medya mensupları, ilk kez bir belediyenin kendilerini bir araya getirdiğini söyledi. İsmet Köseoğlu, “Daha önce Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikler kapsamında birçok ilde meslektaşlarımızla buluştuk. Ama ilk kez bir belediye bizi bir araya getiriyor. Umarım, Marmaris buluşması, yerel medyanın sorunlarının çözülmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Tarsus Medya Mensupları Başkanı ve TRT Muhabiri Okan Çalışkan, yerel medyanın, Türk basınında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Yerel medyaya önem verilmesi, onların sıkıntılarının dile getirilmesi ve bunun Türkiye genelinden yaklaşık 400 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilmesi muazzam bir organizasyon. Çok önemsiyorum ve bu buluşmayı organize edenlere, başta Marmaris Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF )Genel Başkan Yardımcısı Cafer Esendemir, görüşlerini dile getirirken, buluşmanın Marmaris’in tanıtımına da büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti ve “Marmaris’e ilk kez 1981 yılında gelmiştim, o yıllara nazara bugün çok daha gelişmiş gördüm. Burada Anadolu medyasının içinde bulunduğu durumu, sorunlarını, yapılması gerekenleri konuşacağız ama gelmişken de Anadolu’nun en güzel yerlerinden bir olan Marmaris’i gezme fırsatı bulacağız. Marmaris Türkiye’ye tanıtılmaya değer bir kentimiz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da sık sık gazetecilerin konakladığı otele uğrayarak misafirleriyle görüştü, sohbet etti.

Anadolu Medya Buluşması’na katılanlar bugün öğleden sonra Marmaris Körfezi’nde tekne turu yapacak, yarın sabah ise “Yerel Medya Çalıştayı”nda bir araya gelecek. Öğleden sonra da Marmaris’in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfe çıkacak.

29 Nisan Pazar sabahı Anadolu Medya Buluşması’na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ da dahil olacak. Kılıçdaroğlu, bir araya geleceği Anadolu Medyasının temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.