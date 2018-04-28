Anadolu Medyası Marmaris’te stres attı

Türk yerel medyasının en büyük buluşmalarından biri olan “Anadolu Medya Buluşması”nın katılımcıları, Türk turizminin amiral gemilerinden, doğasıyla adeta bir yeryüzü cenneti olan Marmaris’in de tadını çıkarıyor. Tekne turuna...

Türk yerel medyasının en büyük buluşmalarından biri olan “Anadolu Medya Buluşması”nın katılımcıları, Türk turizminin amiral gemilerinden, doğasıyla adeta bir yeryüzü cenneti olan Marmaris’in de tadını çıkarıyor. Tekne turuna çıkan gazeteciler Marmaris’in doğasına hayran kaldılar.

Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İçmeler’deki 5 yıldızlı tesislerde ağırlanan 400’ü aşkın medya temsilcisi, düzenlenen çalıştayda meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunurken, ilçenin doğal güzelliklerinin de tadını çıkarıyor. Medya mensupları eğlenerek stres atıyor. Marmaris Körfezi’nde tekne turu yapan, ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfe çıkan katılımcılar ‘Buluşma’ sayesinde sorunlarını ve sıkıntılarını bir kenara bırakıp moral buldu. Kimi katılımcı halay çekerek eğlenirken kimi katılımcı çiftetelli oynayıp eğlendi. Bazı katılımcılar ise körfezin serin sularında yüzerek Marmaris’in tadını çıkardı.

Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faik Bakıoğlu: “Diğer turizm bölgelerinde betonarme yapılar artıyor. Ancak Marmaris’te bu söz konusu değil. Yeşil alan burada korunuyor. Burada Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar başta olmak üzere bunu sağlayan tüm Marmarislilere teşekkür ediyorum. Marmaris bir marka. Yerel basın kuruluşlarına beklenen katkı ve yardım sağlanmıyor. Anadolu’da zor şartlarda çalışan basın mensupları birlikte hareket ederse zorlukların üstesinden gelebilir. Bölünüp parçalanırsak bu sorunlar daha da artar.”

Çağdaş Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Balcı’ysa: “Marmaris mükemmel bir görünüme sahip. Marmaris’e gelirken aşağı doğru inerken karşılaştığımız mükemmel manzaraya şimdi de tekne turuyla bir kez daha şahit oluyoruz. Ülkemiz bize sunulmuş mükemmel bir armağan ama biz bunu zaman zaman kullanamıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Marmaris Belediye Başkanı yoğun bir çabayla doğayı korumuş. Yapılaşmayı önlemiş. Baktığımızda Marmaris’in güzel bir çalışma eseri olduğunu söyleyebilirim.”

Bodrum Olay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ercan Vuranlar: “Toplantı için Marmaris’e geldik ama şimdi tekne turundayız. Birazcık olsun basın işlerinden ayrılmış olduk. Yorgunluk atmak adına bizim için iyi bir fırsat oldu” dedi