Arı konaklama projesi ülke geneline yayılacak

Çam balında dünya üretiminin yüzde 70’i, Türkiye üretiminin yüzde 92’sini sağlayan Muğla’da 2013 yılında başlayan “Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi” değerlendirildi. Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan ve Muğla’nın dünyadaki en büyük arıcılık kolonileri arasında olduğunu söyleyen Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ziya Şahin, bu anlamda “Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi”nin öneminin büyük olduğunu, başarıyla uygulanan bu örnek projenin tüm ülkede uygulanması gerektiğini ifade etti.

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise konuşmasında projenin başarısına değinerek, Muğla’nın konaklayan arıcı sayısıyla büyük bir kapasitesinin olduğunu, projeyle kargaşaya mahal vermeden tüm arıcılara hizmet verildiğini ifade etti.

Türkiye’de ilk defa Muğla’da gezginci arıcılığı desteklemek amacıyla yürütülen "Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması" projesiyle, Muğla’da arı konaklama noktaları tespit edilerek arıcılık faaliyetleri web tabanlı bir sistemle yürütülüyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklediği ve Muğla İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü projede, Muğla‘da 260 köy ve 365 mevkideki 3 bin 506 konaklama noktasının coğrafi koordinatları ve afetlerde kolonilerin zarar görebileceği riskli konaklama alanları tespit edilerek bu alanların işaretlemesi yapıldı. Gerek organik arıcılığın yapılabileceği gerekse arı ekotiplerinin korunacağı konaklamaya uygun yeni konaklama noktaları veizole alanların araştırılacağı projeyle belirlenen koordinatlar web tabanlı veri-tabanına aktarıldı ve bölgenin konaklama haritası oluşturuldu.

Muğla ilindeki yerli arıcı ile her yıl Muğla’ya gelen gezginci arıcı profilini, sayısını, koloni ekotiplerini ve sayısını, arı hareketlerini, farklı konaklama noktalarındaki koloni verimini, afetlerde özellikle kurak ve yağışlı geçen yıllarda riskli konaklama alanlarını, ilin üretim sezonunda bal üretim değerini raporlayan veritabanı sayesinde arıcılar uygun arı konaklama alanlarına yönlendiriliyorlar.