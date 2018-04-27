Arıcılar Belgelerini Başkan Gürün’den Aldı

Fethiye İncirköy’de 30 arıcının katılımıyla başlayan arı sütü ve ana arı üretim eğitimlerinin ikinci ve üçüncüsü Ula Şirinköy’de 12 ve 15 kişilik katılımlarla devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 gün süren eğitimde arıcılar uygulamalı eğitime tabi tutularak arı sütü ve ana arı üretebilir hale geldi. Eğitim sonrasında, arı sütü ve ana arı üretimini öğrenen üreticilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu üretim için gerekli olan sarf malzemeleri (Mum ve su kabı, yüksük yapma aparatı, larva transfer ve süt alma kaşığı, kafa lambası, büyüteç, arı sütü çıtası) desteklemesi yapıldı. Ayrıca üreticilere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün tarafından katılım belgesi verildi.

“Tarıma, hayvancılığa, desteklerimiz sürecek”

Muğla ilinin bal üretimi konusunda geliştiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, ancak arı sütü üretiminde yeterli üretimin yapılamadığını, katma değeri yüksek olan bu ürünün arıcılar tarafından üretilmesinin tarımsal kalkınma açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Başkan Gürün, “Muğlamız doğal bitki örtüsü ile arıcılık için son derece elverişli bir bölge. Dünya çam balının yüzde 85’i ülkemizde, bu oranın da yüzde 90’ı Muğla’mızda üretilmektedir. Ülkemiz dünya arıcılığında koloni bakımından ikinci sırada olmasına rağmen arı ürünlerini ithal eden ülke konumundayız. Bunda da en önemli etken; üreticilerimizin daha hala arıcılık tekniklerinde eski yöntemleri kullanmalarından kaynaklanıyor. Bal dışındaki diğer arı ürünleri üretimimiz ne yazık ki yok denecek kadar az. Diğer arı ürünlerinin talep açığı ithalat yoluyla karşılanıyor. Oysa çok zengin floral kaynaklarımızda üretilmesi gereken ve dünyanın en zengin besin, aroma ve tada sahip coğrafyasında üretim yapan arıcılarımızın üretiminde arı sütü üretiminin yer edinmesi gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek apiterapi ürünlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için arıcılık ile uğraşan çiftçilerimizin Arı Sütü ve Ana Arı Üretimi eğitimlerine başladık. Periyodik olarak ilimiz genelinde devam edecek olan bu eğitimlere Fethiye ve Ula ilçelerimizde toplamda 54 çiftçimiz katıldı. Eğitim ve desteklerimizle hem çiftçilerimiz hem de Muğlamız kazanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma, hayvancılığa, üreten köylümüze desteklerimiz sürecek” dedi.