ASP personeli masa tenisinde stres attı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Geleneksel Nejat Çekin Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Geleneksel Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Fethiye Sosyal Hizmet Merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nejat Çekin anısına düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Nejat Çekin Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına 81 ilden 162 sporcu mücadele ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından, Yanıklar Mahallesi’ndeki Tuana Tatil Köyünde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde, geçen yılın şampiyonuyla Fethiye kaymakamı Muzaffer Şahiner gösteri maçı yaptı.

Kaymakam Şahiner, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonanın bakanlık bünyesinde zor şartlarda çalışanlara moral olmasını diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gürdal Gümüş, ikincisini gerçekleştirdikleri şampiyonayla, personelin motivasyonunu artırmak, sırtlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmek ve onların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Gümüş "Spor kulübünün bünyesinde 4 bin 500 lisanlı sporcu var. Personelimiz de kulübümüz bünyesinde lisanslı oldu. Ana politikamız her yaşta spor. Yaşlılar kategorisinde bin 200 sporcumuz bulunuyor. Rehabilitasyonda engellilerle ve çocuklarla sporun içindeyiz. Şimdi de personelimizi sporun içine aldık. Dinamik bir personelimiz olsun istiyoruz” diye konuştu.

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise "Bakanlığımız personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amaçlı yapılan bir turnuva. Bakanlık olarak bu yılda ikincisine Muğla olarak bu yılda ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Fethiye müdür yardımcısı olarak görev yapan Nejat Çekin anısına düzenlendi" dedi.

Şampiyona, 28 Nisan’da sona erecek.