Astım hastaları sağlıklı yaşayabilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Astım’ hastaları için farkındalık oluşturmak amacıyla hastalık ile ilgili etkinlik düzenleniyor. Etkinlik öncesi açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Astım’ hastaları için farkındalık oluşturmak amacıyla hastalık ile ilgili etkinlik düzenleniyor. Etkinlik öncesi açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, dünyada 300 milyondan fazla insanın astım hastası olduğunu söylerken, ülkemizde her 12-13 erişkinden ve 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu açıkladı.

Ülkemizde 2018 yılında da toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenirken, bu yılın teması ‘Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz’ kapsamında 2 Mayıs 2018 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Toplantı Salonunda, saat 13.30’da hasta Eğitimi toplantısı yapılacak.

Astımın belirtileri nelerdir?

Prof. Dr. Sebahat Genç astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirterek, “Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır” dedi.

Astım tedavi edilebilir mi?

Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesi olduğunu açıklayan Genç, “Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dâhil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Özel cihazlarla verilirler. Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir”

Astım spor yapılmasına engel değildir

Astımlı hastaların dikkatli olmak koşuluyla günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabileceklerini belirten Genç, “Astım, spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler, hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir. Astımda özellikle çocukluk yaş grubunda fiziksel aktivitenin artırılmasının, mümkünse düzenli sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterilmiştir

Astımlı hastaların beslenmesi

Prof. Dr. Sebahat Genç, astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek olmadığını altını çizerek, “Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obezitesi olan astımlı hastalarda doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkiler. Ülkemizde astımlı hastaların %10’undan fazlasının halen sigara içmekte olduğu ve %30-40’nın obez olduğu bildirilmiştir. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir” dedi.

Astım kontrol altında tutulabilir

Yapılan araştırmaların astım hastalarının ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde kullanması, sigarayı bırakması ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterildiğini açıklayan Genç, “Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak, GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) çerçevesinde, tüm hekimleri, kamu yetkililerini, Ulusal örgütleri ve Ulusal ve yerel medyayı birlikte çalışmaya davet ediyoruz” dedi.