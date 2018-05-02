Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde gerçekleşen toplantıya, hastane personeli, astım hastaları ve yakınları katıldı.

Astımla yaşamak temalı toplantıda konuşma yapan Dr. Öğretim Üyesi Özge Oral Tapan, “Hastalarımıza astımla birlikte nasıl yaşanılacağı konusunda ve kullandıkları cihazlar ile ilgili eğitim verdik. Ayrıca hastalarımızın sorularını yanıtladık. Dünyada 300 milyondan fazla insan astım hastası. Ülkemizde ise her 12-13 erişkinden ve 7-8 çocuktan birisi astım hastası. Değişen iklim ve kötü hava koşulları nedeniyle hastalığın sıklığı giderek artıyor. Astım, hastaların tedavi uyumu ile tamamen kontrol altına alınabilen ve geri döndürülebilen bir hastalıktır. Astımla yaşamak sanıldığı kadar zor değil. Hekim hasta işbirliği ile bu hastalıktan korkmanıza gerek yok” dedi.