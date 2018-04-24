Ata yadigarı zeytinlerle ‘Premium Madalya’ aldı

Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 11. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda, Milas’ın memecik türü zeytinlerinden üretilen 4 ayrı zeytinyağı jüri tarafından altın ve premium madalyaya layık görüldü. Ata yadigârı zeytinlerle ürettiği zeytinyağıyla Premium Madalya alan Milaslı üretici Mehmet Al, üstün kalite zeytinyağı üretiminin püf noktalarını anlattı.

Kaliteli zeytinyağı üretiminde bilinç oluşması noktasında başarılı çalışmalara imza atan Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, rekor katılımla Gaziantep’deki ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye genelinden toplamda 104 firmanın soğuk sıkım sızma zeytinyağlarının yarıştığı yarışmada, jüride yer alan tadım uzmanları duyusal analizlerle üstün kaliteli zeytinyağlarını belirledi.

Jürinin karar vermekte oldukça zorlandığı yarışmada, Milas’ın memecik türü zeytinlerinden üretilen Mehmet Al’a ait ‘Hekatomnos’ ve Ziver Arslan’ın ‘Kafkasor’ isimli markalar jüri tarafından en yüksek derece olan Premium Madalya ile ödüllendirildi. Öte yandan yine Milas’tan Fatma Atılgan’a ait zeytinyağı ve Serhat Arslan’a ait ‘Divin’ marka zeytinyağları, Altın Madalya’ya layık görüldüler.

Milas’a bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi’ndeki ata yadigârı zeytinlikte, 4. kuşak olarak zeytinyağı üretimi yaptıklarını anlatan Mehmet Al, memecik türü zeytinlerle üstün kalite zeytinyağı üretiminde gösterdiği başarının hikâyesini anlattı.

Mimar olmasına rağmen, çocukluğundan beri tarımdan asla kopamadığını anlatan Al, “Asıl mesleğim mimarlık ancak aile olarak zeytinyağı üretimini hiç bırakmadık. Bizler 4. kuşak olarak üretime devam ederken, oğlum Mehmet Efe Al da şimdiden zeytinyağı üretimini çekirdekten öğreniyor. Yılların verdiği bir tecrübe de var ama zeytinyağı üretiminde yeni nesil olarak; yanlışları tekrarlamamak ve en üstün kaliteyi yakalayarak zeytinyağımızı en iyi şekilde tanıtabilmek için çalışıyoruz. Yöremizde yetişen memecik türü zeytinle başlamak istiyorum. Bu tür zeytin verdiği aromayla dikkat çekiyor. Arazimizde doğal bir şekilde yetişen memecik türü zeytinlerimizi, meyveler yeşilden kırmızıya dönerken elle ve makine ile erken hasat ediyoruz. Sonra bu zeytinleri çuval değil, plastik kasalara koyuyoruz. Ardından hemen bekletmeden soğuk sıkım yapıyoruz. Bu zinciri ve püf noktaları ihmal etmediğimiz için ürettiğimiz zeytinyağı, Premium Madalya aldı. Bu başarı, umarım Milaslı üreticilerimize örnek olur ve ilçemizin değerine sahip çıkmış oluruz.” diye konuştu.

Milas’ta üretilen zeytinyağının belirli bir kalite standardını yakalaması adına çiftçilere tavsiyelerde bulunan Al, “Üreticilerimiz ağaçlarını sırıkla dövmesinler. Makinelerle zeytinlerini toplasınlar, çuval yerine de mutlaka plastik kasa kullansınlar. Daha sonraki adım ise zeytinleri bekletmeden, soğuk sıkım yapmalılar. Milas’ta sıkım yapan fabrikalarımız geç açılıyor. Bu durum da erken hasat toplanan zeytinlerin beklemesine ve böylelikle kaliteden ödün verilmesine neden oluyor. Ben yarışmada ödül alan zeytinyağımızı Yatağan’da Atilla Totoş’un butik sıkım yerinde sıktırdım. Burada İtalyanların yöntemiyle duyusal analiz tekniğiyle sıkım yapılıyor. Gerçekten tecrübesi ve deneyimiyle zeytinlerimizden en iyi yağı elde etmemizi sağladı. Yine Milas’tan Fatih Günlük beyle de çalışıyoruz. Ben iki isime de teşekkürlerimi sunmakla birlikte, bu şekilde işini en şekilde yapanların örnek alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yarışmada ödül almaya hak kazanan tüm üreticileri tebrik eden Zeytindostu Derneği Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş ve Zeytindostu Derneği Muğla Temsilcisi Feridun Kaykı, Ege’nin zeytinyağını dünyaya tanıtan üreticilerin yetişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.