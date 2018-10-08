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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:16

Atılgan kitabını kuyuda imzaladı

Gazeteci-yazar Hüseyin Atılgan’ın kaleme aldığı ve Menteşe Belediyesi Kültür Yayınları olarak çıkan “Yerkesik’te Dış Kuyular-Hayır Kuyuları” adlı kitap okurlarıyla buluştu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ev sahipliğinde...

Atılgan kitabını kuyuda imzaladı
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Gazeteci-yazar Hüseyin Atılgan’ın kaleme aldığı ve Menteşe Belediyesi Kültür Yayınları olarak çıkan “Yerkesik’te Dış Kuyular-Hayır Kuyuları” adlı kitap okurlarıyla buluştu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ev sahipliğinde Yerkesik Mahallesi Musalla Kahvesinde yapılan kitap tanıtım ve imza gününe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

Kitap Tanıtım ve imza gününde konuşan gazeteci-yazar Hüseyin Atılgan, “Kitap 1,5 yıllık bir sürede hazırlandı. Kitapta bölgede tespit edilen 68 hayır kuyusu ile yöre insanının su ile arasındaki bağı, yaşam kültürünü ve suya verdikleri önem anlatılıyor. Türünde bir ilk olan kitabın faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi.

Gazeteci-yazar Hüseyin Atılgan kitaplarını kuyu başında okurlarına imzalarken, etkinlikte bölgede çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.
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