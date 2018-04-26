Atış poligonu törenle açıldı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü atış poligonu törenle hizmete açıldı.
Muğla-Fethiye karayolu üzeri Kocabel Mevkiindeki atış poligonunun açılışı, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz’ün katılımıyla yapıldı. Törende dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, poligonun bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler poligona geçerek atış yaptı.