MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:21

Atış poligonu törenle açıldı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü atış poligonu törenle hizmete açıldı.Muğla-Fethiye karayolu üzeri Kocabel Mevkiindeki atış poligonunun açılışı, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe...

Atış poligonu törenle açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü atış poligonu törenle hizmete açıldı.

Muğla-Fethiye karayolu üzeri Kocabel Mevkiindeki atış poligonunun açılışı, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz’ün katılımıyla yapıldı. Törende dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, poligonun bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler poligona geçerek atış yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku