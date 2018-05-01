MUĞLA:
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01 Mayıs 2018 Salı 19:04

Aynı yöne giden iki araç kaza yaptı; 6 yaralı

Milas-Bodrum karayolunda aynı güzergahta seyir halinde bulunan iki araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.Kaza, Milas - Bodrum karayolunun 6’ncı kilometresinde yer alan Ağaçlıhöyük - Baharlı Kavşağı’nda meydana geldi....

Aynı yöne giden iki araç kaza yaptı; 6 yaralı
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Milas-Bodrum karayolunda aynı güzergahta seyir halinde bulunan iki araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Milas - Bodrum karayolunun 6’ncı kilometresinde yer alan Ağaçlıhöyük - Baharlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Bodrum istikametine doğru seyir halinde bulunan Özge A. (34) idaresindeki 34 SA 4656 plakalı araç, kendisiyle aynı yönde seyir halinde bulunan Bülent A. (46) idaresindeki 28 KA 519 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan 28 KA 519 plakalı araç, orta refüje çarparak yan yattı.

Meydana gelen kazada 28 KA 519 plakalı araçta bulunan sürücü Bülent A., eşi Türkan A. (46), çocukları Cennet Su A. (10) ve Gökçenur A.(19) ile 34 SA 4656 plakalı araçta bulunan sürücü Özge A. ve ablası Gözde A. (40) yaralandı.

Yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ve İzan Sağlık Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Milas - Bodrum karayolunda ulaşım yaklaşık 30 dakika kapandı.
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