Aynı yöne giden iki araç kaza yaptı; 6 yaralı

Yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ve İzan Sağlık Hastanesi’ne sevk edildi.

Meydana gelen kazada 28 KA 519 plakalı araçta bulunan sürücü Bülent A., eşi Türkan A. (46), çocukları Cennet Su A. (10) ve Gökçenur A.(19) ile 34 SA 4656 plakalı araçta bulunan sürücü Özge A. ve ablası Gözde A. (40) yaralandı.

Milas-Bodrum karayolunda aynı güzergahta seyir halinde bulunan iki araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum karayolunda aynı güzergahta seyir halinde bulunan iki araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.Kaza, Milas - Bodrum karayolunun 6’ncı kilometresinde yer alan Ağaçlıhöyük - Baharlı Kavşağı’nda meydana geldi....

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