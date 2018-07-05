Başkan Atıcı’dan ‘Anız’ uyarısı!

Muğla’nın Milas ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan kök ve sapların yakılarak yok edilmesi yöntemine asla başvurulmaması gerektiğini söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Anızın yakılmasına bağlı olarak canlılığını yitiren toprakta, ciddi oranda verim düşüşü meydana gelir. Ayrıca bu şekilde orman yangını riski de artmaktadır” dedi.

Milas’ta son günlerde bazı tarım arazilerinde çıkan yangınlara dikkat çeken Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra anız yakma uyarısında bulundu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dikkate alındığında orman yangını riskinin de en üst seviyede olduğunu hatırlatan Başkan Atıcı, anız yakma yöntemine başvurmanın toprak verimi açısında da büyük riskler oluşturduğunu belirtti.

Yangın topraktaki yaşamı yok ediyor!

“Üzerinde tarım yaptığımız, bizi besleyen ve doyuran toprak, on binlerce yılda oluşmuş canlı bir varlıktır. Toprağın bir gramında çoğunlukla dünyadaki insan nüfusundan daha fazla, bakteri, mantar, aktinomiset, alg ve benzeri canlı barındırmaktadır. Bu nedenle de biz canlılar gibi nefes alır, nefes verir. Toprağa can katan, canlılık veren bu mikroorganizmaların yaşam kaynağı, toprağa çeşitli yollarla verilen ya da ulaşan organik bileşiklerdir. Bu organik bileşikler; hasat sonrası toprakta kalan bitki kökleri, hasat artıkları ya da toprağa verilen hayvan gübresi ve benzeri materyallerdir” diyerek topraktan gelen berekete sahip çıkılmasını isteyen Başkan Atıcı, anız yakımı sırasında oluşan zararlar konusunda şunları kaydetti: “Toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zarar veren anız yakma, verimli tarım alanlarının azalmasına, toprak içinde bulunan yararlı mikroorganizma ve besin elementlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesine neden olmaktadır. Ayrıca tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğini kaybetmesinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Anız yangınları sırasında toprağın 0-5 cm derinliğinde 250 dereceye ulaşan sıcaklıklar meydana gelir. Toprağın üst tabakasında meydana gelen bu aşırı sıcaklık artışı, üretimde verimlilik için en önemli unsurlardan biri olan organik maddelerin ve canlıların yok olmasına neden olmaktadır.”

Anızın yeniden toprağa kazandırılması verimi artırıyor

Hasat sonrası oluşan anızın yeniden toprağa kazandırılmasıyla verim artışı yaşandığını ifade eden Atıcı, “Anızın yakılması bir yana aksine sürülerek veya parçalanarak toprağa yeniden kazandırılması gerekiyor. Çünkü bu yararlı bitkisel artıklar toprağı tavında tutmakta ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgâr erozyonuyla kaybolmasına engel olmaktadır. Toprakta organik madde miktarı artığı için toprağın su tutma kapasitesiyle birlikte verimi de artmaktadır. Herkese zarar veren orman yangınlarına sebep olan anız yakmanın aslında hiçbir faydası olmadığı böylelikle ortaya çıkmaktadır. Çiftçilerimizin bu hususları dikkate almalarını rica ediyorum” diye konuştu.