Başkan Gürün Usta-Çırak Projesi İle Gençlerle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) belediye bünyesindeki çalışanlarla üniversite öğrencilerini uygun mesleki alanlarda eşleştirerek bir araya getirmek, gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alabilme konusunda geliştirmek ve üniversite öğrencileri ile belediyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla oluşturulan Usta-Çırak projesinin buluşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile başlattı. Yerel Yönetimler ve Tıp Fakültesi’nden iki öğrenci Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile bir araya gelerek Belediye Başkanlığı, doktorluk, Muğla ile ilgili sorularını, düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Birinci Sınıf Öğrencisi İzmirli Çağatay Çay; “Usta-Çırak projesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Gürün ile eşleşmek, hem mesleki hem de bilgi birikimi anlamında bana çok şey katacağını düşünüyorum. Osman beyle sohbetimizde başkan otoritesine sahip biri olarak değil de bir büyüğün içten ve samimi bir şekilde konuştuğunu görmek çok güzel bir duyguydu. Bu duyguları hissettirebilen en önemlisi de vatandaşlarına olan görevini iyi bilen ve bunu uygulayan bir belediye başkanımız var. Bu özelliğe sahip bir Büyükşehir Belediyesi Başkanı yok denecek kadar az. Bu kadar yoğun programının arasında bu projeye ve bana değerli zamanını ayırması bile gerçekten çok önemli ve gençlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Osman Bey gibi bir insanla tanışmak benim için onur verici bir duygu.” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf öğrencisi Kahramanmaraşlı Özge İpek; “Ara ara boşluğa düşüp çocukluk hayalim olan tıp fakültesini okumaktan vazgeçmeyi bile düşündüğüm şu günlerde yardımıma koşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve SOGEM ekibine Usta-Çırak Projesi vasıtasıyla Osman Gürün’le hekimlikte insan sevgisinin önemi üzerine konuşma ve merak ettiklerimi sorabilme şansı tanıdıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gürün; “Usta-Çırak Projemiz gençleri geleceğe hazırlayacak”

Bilgiye ulaşmanın saniyeler aldığı, teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde ikili insan ilişkilerinin, karşılıklı iletişimin, birbirini dinlemenin ne yazık ki azaldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Usta-Çırak projesiyle üniversite sıralarındaki, öğrenmeye, yeni bilgilere açık öğrencilerimizin karşılıklı iletişim, diyalog ve tecrübelerin aktarılması ile geleceğe hazırlanacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Teknolojinin her şeyi etkisi altına aldığı günümüzde iletişim birçok etkileşimi ve bilgiyi bize sunsa da bu gelişmeler sosyo-kültürel iletişimsizliği ve kopukluğu da beraberinde getirdi. Zamanının çoğunun bilgisayar, telefon ve sanal ortamda geçirmesi, bilgiye saniyeler içinde ulaşabilmesi insanların birbirine danışmasını, sorarak öğrenmesini, karşılıklı iletişimi azalttı. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız Usta-Çırak projemizle Muğlamızda okuyan öğrencilerimizin temel eğitimlerinin yanında bölümleri ile ilgili meslek grupları ile eşleştirerek tecrübeli kişilerle bir araya gelmesini ve en önemlisi karşılıklı konuşarak kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçladık. Usta-Çırak projemizin temeli eğitim ilişkisine değil daha çok yetişme ilişkisine dayalı olup bu sayede gençlerimizin bilgiyi değil, yöntemi keşfetmesine destek oluyoruz. Yerel yönetimler ve tıp fakültesinde okuyan öğrencilerimizle yapmış olduğum birebir söyleşilerde gençlerimizin öğrenmeye açık, geleceğe umutla baktığını gördüm. Öğrencilik yıllarımızı, mesleki tecrübelerimizi paylaştığımız zaman dilimi içerisinde geçmişe kısa bir yolculuk yaparken gençlerimizin de bugün neler yaşadığını anlama fırsatı buldum. Bizlerin onların hayatına katacağı tecrübelerin yanında onların da bizlere katacağı çok şey var. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, Ata’mızın Türkiye Cumhuriyeti’ne emanet ettiği gençlerin ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracağına yürekten inanıyorum” dedi.