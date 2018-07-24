Başkan Gürün’den ‘Kurultay’ değerlendirmesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında gazeteciler ile bir araya geldi. Başkan Gürün, etkinlik sonrası CHP’deki ‘Kurultay’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürün, “Kurultay normal tüzüğümüze göre eğer yeteri kadar imza toplanırsa kurultay çağrısı yapılacak. Pazartesi gününe kadar sakin bir şekilde beklememiz gerekiyor. Çıkan sonuç hepimizin başının üstündedir. Eğer delegelerin çoğunluğu kurultay yapalım diyorsa yapılır, sonra yapalım diyorsa daha sonra yapılır. Ben imza vermedim. İmza vermeyi de düşünmüyorum. Kurultayın yerel seçimler öncesi yapılması stratejik açıdan doğru zamanlama değil” dedi.

Başkan Gürün’den ‘Çalıştay’ önerisi

Yerel seçimler bittikten sonra daha geniş, uzun süreli, parlamentonun şuanki yetki ve sorumluluğundaki geldiği durum göz önüne alınarak, siyaset yapma ve politika üretme olarak geniş zamanlı bir çalıştay yapılması gerektiğini belirten Gürün, “Örneğin sağlık, ekonomi, madencilik, Güneydoğu ve dış politikayla ilgili komisyon raporları oluşturulmalı. Raporlar öncelikle delegelere gönderilmeli. Her komisyon raporu okunarak tartışılmalı. Birisi gitsin, birisi gelsin kurultayı olursa, partimize ve ülkemize yarar getirmez. Programlarımızın her birini gözden geçirmemiz gerekiyor. Erken seçim sözlerinin de uçuştuğu bir ortamda yerel yönetimleri geçelim, iki seçimi geçiren yönetim olarak bir çağrı yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni yönetim anlayışı ve onun temsilcisiyle yoluna devam edip, ülkemize çok daha yararlı, demokrasi kurallarının çok daha fazla uygulandığı, parlamenter sisteme dönülen, ekonominin, paylaşımın, üretimin dizayn edilmiş ve ülkeyi geleceğe muasır medeniyet seviyesine taşıyacak bir patikayla buluşturup onunla yürümesi lazım. Benim beklentim budur” dedi.