Başkan Kocadon’a Yılın Doğa Dostu Şehri Ödülü verildi

Yaşayan Şehirler Projesi ve Platformu’nun etkinliklerden “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” İzmir’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise törende Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Kategorisi’ndeki “Yılın Doğa Dostu Şehri Ödülü”nü aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu işbirliğinde; farklı bakanlıklar, üniversiteler belediye birlikleri, sivil toplum örgütlerinin destekleriyle düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2018 ödül töreni Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Arkas Holding, Bodrum, Kadıköy, Çankaya, Bolu, Edirne, Bilecik, Ahlat, Ahmetbey, Şahinbey, Şavşat, Misi Köyü (Nilüfer), Çardak, Harmancık, Kahramanmaraş, Kartepe, Uşak belediyeleri ile İstanbul ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri, Artvin Valiliği, İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği, ENVERÇEVKO, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Gaziantep Ticaret Borsası, TURA Turizm ve DOĞAKA’nın ödüle layık görüldüğü törene Türkiye’nin dört bir yanından Vali, Vali Yardımcıları, Kaymakam, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, Genel Sekreterler, Yönetim Kurulu Başkanları, Rektörler, akademisyenler ve STK temsilcileri katılım sağladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ödül törenine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman ve ilgili müdürlük temsilcileriyle birlikte katıldı.

Türkiye’nin 81 ilindeki kent merkezi ve yerel yönetimler, ticari ve sektör örgütleri, sivil toplum örgütleri, birlikler ve akademisyenlerin projelerini sunduğu Şehir Ödülleri Türkiye; “Özel Ödüller”, “Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri” ve “Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller” olmak üzere üç kategoride gerçekleşti. Şehir Ödülleri Türkiye jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ise ödüller sahiplerini buldu.

Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Kategorisi’nde “Yılın Doğa Dostu Şehri Ödülü”nü Bodrum’un aldığı ödül töreninde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Türkiye’mizin aydınlık ve medeni yüzlü insanları. Ben hem Bodrum’umuzun hem İzmir’imizin ortak bir değeri, merhabası ile sizleri selamlıyorum; Halikarnas Balıkçımızın Merhabası ile Merhaba arkadaşlar. Dünyaya açılan marka şehirlerimizden biri olan Bodrum’da 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu süreç içerisinde sadece gelecek nesillerimizin yaşayabileceği bir şehir miras bırakmak için mücadele ediyordum. Bodrum, yolu sevgiden geçen, içerisinde kardeşlik olan, birlik ve beraberlikten, hoşgörüden ve güzelliklerden oluşan insanlar topluluğunun yaşadığı bir bölgedir. Biz Bodrum’da dünya barış topluluğu gibi yaşıyoruz. Onun da tek bir nedeni, herkesi kucaklamamız, doğaya ve insana saygı duyuşumuz. Ben yolu sevgiden geçen herkesi Bodrum’a davet ediyorum. Bodrum bir kaçış değil bir barış noktasıdır. Onun için hepinizi bir gün Bodrum’da ağırlamaktan son derece keyif alırım. Saygıyla selamlamadan önce, bu Belediye Başkanlığı sürecimde zaman zaman böyle motivelere ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz. Biz bazen yaptıklarımızın farkına varamıyoruz ama dışarıdan izleyenler bu güzelliklerin farkına varıyorlar, bizleri ve ekibimizi onurlandırıyorlar. Tekrar çalışma isteğimizi arttırıyorlar. Ben bu kurula bize bu isteği bir kez daha sağladığı için çok teşekkür ediyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Kategorisi’nde “Yılın Doğa Dostu Şehri Ödülü"nü Anadolu Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Murat Barkan’ın elinden aldı.