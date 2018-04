Başkan Kocadon’dan özel davet

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2014 yılında yürürlüğe giren Bütün Şehir Yasası ile Muğla bölgesinde kapanan belde belediyelerinin başkanları ile yine aynı yasa ile kapanan il genel meclisi üyelerini özel bir davet ile Bodrum’da ağırladı.

The Marmara Bodrum Otel’de gerçekleşen davete ev sahibi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yanı sıra Muğla bölgesindeki kapanan belde belediyelerinin başkanları ve kapanan il genel meclisi üyeleri katıldı. Geceye ayrıca Bodrum Belediyesi eski Başkanları Mazlum Ağan ve Cevat Bilgiç, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı ile Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç katılımlarıyla eşlik etti.

Başkan Kocadon gecede yaptığı konuşmada, “Bodrum hepinizin bildiği gibi Türkiye’mizin dünyaya açılan elindeki en büyük cevheri ve medeni kapısıdır. Bunları bizden önceki büyüklerimizin misafirperverliği, medeni oluşu ve hoşgörüsü sayesinde yakaladık. Şimdi onlardan aldığımız bu güzel mirası, biz de devam ettirmek için elimizden gelen her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bodrum ismi Anadolu tarafından çok merak edilen bir yer ve Muğla’mızın da en büyük ilçesi. Bugün burada sizlerle olmamızın en büyük nedeni de Muğla’mıza hizmet yapmış belediye başkanlarımız ve il genel meclisi üyelerimizi anımsamak, hatırlamak, merhaba demek ve güzel bir vakit geçirmek. Muğla’mızın kıyı şeridi 1500 km’ye yakın bir alan. Bugün baktığımızda Muğla - Halep arası 1100 km arkadaşlar. Ne kadar büyük bir alan ki şu anda büyükşehir yasasıyla yönetilmeye çalışılıyor. Bu büyükşehir olurken hiçbirimizin fikri sorulmadı. Hepimiz görevdeydik. Ben biliyorsunuz hem belde belediye başkanlığı hem ilçe belediye başkanlığı şimdi de yarımada belediye başkanlığı yapan içinizden birisiyim ama bu gömlek Muğla’ya uymadı. Hep sıkıntılar yaşıyoruz. Sizler seçilmişler olarak toplumun en az 10 adım önünde yürüyen insanlarsınız. Sizin her hareketiniz toplum tarafından dikkatle incelenir hatta taktığınız kravatınızın rengi, sürdüğünüz parfüm bile toplumu etkiler. Ben bu güzel Bodrum akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için ve özellikle seçilmişliğin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir belediye başkanı olarak hepinize bir defa daha saygılarımı sunuyorum.

Bugün aramızda hem belediye başkanlarımız var hem il genel meclisi üyelerimiz var. Hepimizin bu güzel Muğla’mızın her metrekaresinde emeği var, çaktığı bir çivi var. Bunları hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Onun için sizlerle bugün, bu güzel Bodrum akşamında olmak gerçekten çok keyifli. Bodrum yarımadası çok büyük bir coğrafya. 11 tane belediye başkanlığı vardı, 11 belediye ile yönetiliyordu Bodrum ve bunların hepsi 1 günde kapatıldı, kapatılan belediyelerimizin bütün sorumlulukları, borçları ve personeli de Bodrum Belediyesi’ne devroldu. Bir tane belde belediyesinden gelen arkadaşımıza çıkış vermedik. Tüm personelimiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda gidin, Gündoğan sahilinde çalışmalarımız devam ediyor, asfalt şantiyemiz devamlı çalışıyor ve Muğla’mızın da hizmetindedir. Muğla’mızın yetişebildiğimiz her yerine sıcak asfalt ihtiyacı olan başkanlarıma elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum ve etmeye de devam edeceğim. Bugün Bodrum Belediye Başkanı olarak burada bu şekilde konuşabiliyorsam bu, güzel Muğla’mızın medeni oluşundandır. Sizlerin Muğla’mıza çaktığı her çividen dolayı ben bugün Bodrum isminin gururunu yaşıyorum. Zor süreçlerden geçti Muğla bölgemiz arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Bodrum bile 1. derece sürgün yeriydi ama bugün dünya şehri. Hepinizin bunda emeği var. Bugün Muğla sadece 3-5 ilçesiyle değil 13 ilçesiyle anılması lazım. 13 ilçesinin de ekonomik seviyesi aynı yükseklikte olması lazım. Hep birlikte, birlik beraberlik içinde bu süreçleri geçmemiz lazım. El ele vererek götürmemiz lazım. Ozanlarımızın dediği bir laf vardır, sizler de bilirsiniz: Güneşin bahçesi derler Muğla’mıza. Bu güneşin bahçesinde el ele tutuşarak bütün Muğla’mıza güzel aydınlık günler dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Keyifle geçen davette Başkan Kocadon, konuklarıyla ilgilenerek sohbet etti.