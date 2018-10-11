MUĞLA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:04

Baştuğ, “Çiftçilerimize zirai alet hibe desteği şart”

Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 2014 yılına kadar devam eden yüzde 50 hibe destekli zirai alet ekipmanları hibe desteğinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı...

Baştuğ, 'Çiftçilerimize zirai alet hibe desteği şart”
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Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 2014 yılına kadar devam eden yüzde 50 hibe destekli zirai alet ekipmanları hibe desteğinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir proje kapsamında yüzde 50 hibe destekli zirai alet ve makine, ekipman, sulama sistemleri uygulamasının 2014 yılı sonunda sonlandırıldığını belirten Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, tarımda toprak bütünlüğü uygulamaları ile bu hibe desteğin şart olduğunu belirtti. Baştuğ yaptığı açıklamada, “Tarımın modernleşmesi, tarımda çalışan genç nüfusun günden güne artması, tarım yapılan alanların toprak bütünlüğü açısından uygulanan kanunlar ile yeterli büyüklüklere ulaşması nedeniyle son teknoloji ile üretilmiş zirai alet ve makine kullanımını zaruri hale getirmiştir. Çiftçilerimizin bu ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılamaları mümkün görülmemektedir. Özellikle traktör, mibzer, pulluk, harman makineleri, slaj makineleri ve ilaçlama pülverizatörleri grubunda bu desteklerin devam etmesini istiyoruz” dedi.
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