MUĞLA:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:39

Belediye personeline kodlama ve robotik eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kodlama ve Robotik konularında personellerini eğitmen olarak yetiştirmek amacıyla 18 personeline ‘Kodlama ve Robotik Eğitmen Eğitimi’ verdi.Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı GEKA Teknik Destek Programına alınan...

Belediye personeline kodlama ve robotik eğitimi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kodlama ve Robotik konularında personellerini eğitmen olarak yetiştirmek amacıyla 18 personeline ‘Kodlama ve Robotik Eğitmen Eğitimi’ verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı GEKA Teknik Destek Programına alınan ‘Kodlama ve Robotik Eğitmen Eğitimi’ projesi kapsamında eğitimlere başladı. Belediye Bilişim ve Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen Kodlama ve Robotik Eğitmen Eğitimi’ne 18 personel katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kodlama ve Robotik konularında personelleri eğitmen olarak yetiştirmek düşüncesiyle düzenlenen eğitim sonrasında, belediye personelleri tarafından il genelindeki öğrencilere Scratch Tabanlı Blok Kodlama ve Arduino Kitler ile Robotik Kodlama ile ilgili eğitimler verilmesi hedeflendiği bildirildi.
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