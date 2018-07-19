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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:57

Bilim parkında ‘Gökyüzü Gözlem’ etkinliği düzenlendi

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkında Yaz dönemi atölye çalışmaları kapsamında teleskoplarla ‘Gökyüzü Gözlem’ etkinliği yapıldı.Her yaz düzenlenen Gökyüzü Gözlem etkinliği, bu yıl da yoğun katılım ile...

Bilim parkında ‘Gökyüzü Gözlem' etkinliği düzenlendi
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Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkında Yaz dönemi atölye çalışmaları kapsamında teleskoplarla ‘Gökyüzü Gözlem’ etkinliği yapıldı.

Her yaz düzenlenen Gökyüzü Gözlem etkinliği, bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleşti. Yaklaşık 200 civarı gök bilim meraklısı gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı. Etkinlikte teleskopla Venüs, Ay’daki kraterler Jüpiter ve uyduları, Mars gezegeni gözlemleri ve takımyıldızı gözlemleri yapıldı.

Etkinliğe katılan her yaştan gökbilim meraklıları astronomi ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıtlar buldular. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar kutup yıldızından yararlanarak yönlerini belirlemeyi ve yıldızların yaşam sürelerini, büyüklüklerini, uzaklıklarını ve ilginç özelliklerini öğrendiler.Etkinliğin eğitmeni Uzay Öğretmeni Özgür Türk, Marmaris’te bulunan Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda gök bilim meraklıları ile bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu heyecanı belirterek; bilim parkının ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaşması adına önemli bir örnek olduğuna ve gelecekte de çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Öğrencilerin yani sıra yetişkinlerin de katılımı ve ilgisinin oldukça yoğun olduğu ‘Gökyüzü İzleme’ etkinliğinde ziyaretçiler gökyüzü gözlem gecesinin sonuna kadar heyecanla etkinliklere katıldılar. Öğrenciler Bilim Parkından ayrılırken gelecekte ki etkinlikleri sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.
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