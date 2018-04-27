MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:40

Bitez’de deniz dibi temizliği

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği bu hafta Bitez’de devam etti.Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi tarafından Bitez plajı boyunca yapılan temizlik...

Bitez'de deniz dibi temizliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği bu hafta Bitez’de devam etti.

Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi tarafından Bitez plajı boyunca yapılan temizlik çalışmaları sonrası 77.5 kg plastik, 35 kg cam, 15 kg metal ve 35 kg lastik olmak üzere toplam 162,5 kg atık denizden çıkarıldı. Çevrede denize giren vatandaşlar da temizliği gerçekleştiren dalgıçlara teşekkür ettiler.

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku