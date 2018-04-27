Bitez’de deniz dibi temizliği

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği bu hafta Bitez’de devam etti.Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi tarafından Bitez plajı boyunca yapılan temizlik...

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği bu hafta Bitez’de devam etti.

Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi tarafından Bitez plajı boyunca yapılan temizlik çalışmaları sonrası 77.5 kg plastik, 35 kg cam, 15 kg metal ve 35 kg lastik olmak üzere toplam 162,5 kg atık denizden çıkarıldı. Çevrede denize giren vatandaşlar da temizliği gerçekleştiren dalgıçlara teşekkür ettiler.

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.