MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22

Bodrum Akut’dan domuz kurtarma operasyonu

Bodrum Akut ekipleri 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuzu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.Ortakent Mahallesi Bağla mevkiinde, yaklaşık 4 metre derinliğinde, 1 metre çapında olan su kuyusuna düşen domuz için Bodrum Akut ekipleri seferber...

Bodrum Akut'dan domuz kurtarma operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bodrum Akut ekipleri 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuzu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Ortakent Mahallesi Bağla mevkiinde, yaklaşık 4 metre derinliğinde, 1 metre çapında olan su kuyusuna düşen domuz için Bodrum Akut ekipleri seferber oldu. Kuyudan, seslerin geldiğini fark eden site görevlisi, Nejat Çiçek kuyunun içerisinde yetişkin bir domuzun olduğunu gördü. Çiçek, durumu Belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Belediye hayvan barınağı yetkilileri, İtfaiye ve AKUT ekipleri domuzu uyuşturucuyla bayıltmaya çalıştı. Yüksek dozda 3 uyuşturucuyla yarı baygın hale gelen domuz için 4 kişilik AKUT ekibi çalışma başlattı. İp sistemi kurarak ip yardımı ile gönüllülerden Ayhan Öğüt kuyuya inerek, domuzu peronlar yardımıyla sabitledi. Daha sonra belediye hayvan barınağı yetkilileri ve AKUT gönüllülerinin çalışmasıyla, yarı baygın haldeki yetişkin, 2 yaşında yaklaşık 70-80 kilo ağırlığındaki dişi domuz yukarıya çekildi. Açık alanda kendine gelen domuz kendine kısa süre sonra çalılıkların içerisinde uzaklaşarak gözden kayboldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, "Bağla’daki domuz, bizim şu ana kadar Bodrum’da kedi, köpek, at, inek, porsuk, tavuk, kaz, ördek gibi kuyulardan kurtardığımız 111. hayvanımız oldu. Biz AKUT ekipleri içerisinde en geniş hayvan kurtarma yelpazesine sahip ekibiz. Bunun sebebi ise bölgemizde çok sayıdaki kuyu var. Maalesef çok üzülerek görüyoruz ki bu kuyuların 100 de 99’unun, üzeri açık ve etrafı korumasız. Hiç bir önlem yok. 10 yıldır bize ulaşan her ihbarı değerlendirip, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yapacağız da.. Bu kuyularımıza insanda düştü. 10 yıldır bize ulaşan bir can kaybı olmadı. Ama her an bir çocuğumuz, bir yaşlımız ya da alkollü bir vatandaşımızın buralara düşüp hayatını kaybetmesi an meselesi. Bu nedenle bahçesinde, avlusunda bu tür üstü açık kuyusu olan tüm halkımızdan, kuyularının üzerlerini kapatmaları istiyoruz. Bir can yitirildikten sonra hiç bir önlem onu geri getirmeyecektir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku