Bodrum Akut’dan domuz kurtarma operasyonu

Bodrum Akut ekipleri 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuzu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Ortakent Mahallesi Bağla mevkiinde, yaklaşık 4 metre derinliğinde, 1 metre çapında olan su kuyusuna düşen domuz için Bodrum Akut ekipleri seferber oldu. Kuyudan, seslerin geldiğini fark eden site görevlisi, Nejat Çiçek kuyunun içerisinde yetişkin bir domuzun olduğunu gördü. Çiçek, durumu Belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Belediye hayvan barınağı yetkilileri, İtfaiye ve AKUT ekipleri domuzu uyuşturucuyla bayıltmaya çalıştı. Yüksek dozda 3 uyuşturucuyla yarı baygın hale gelen domuz için 4 kişilik AKUT ekibi çalışma başlattı. İp sistemi kurarak ip yardımı ile gönüllülerden Ayhan Öğüt kuyuya inerek, domuzu peronlar yardımıyla sabitledi. Daha sonra belediye hayvan barınağı yetkilileri ve AKUT gönüllülerinin çalışmasıyla, yarı baygın haldeki yetişkin, 2 yaşında yaklaşık 70-80 kilo ağırlığındaki dişi domuz yukarıya çekildi. Açık alanda kendine gelen domuz kendine kısa süre sonra çalılıkların içerisinde uzaklaşarak gözden kayboldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, "Bağla’daki domuz, bizim şu ana kadar Bodrum’da kedi, köpek, at, inek, porsuk, tavuk, kaz, ördek gibi kuyulardan kurtardığımız 111. hayvanımız oldu. Biz AKUT ekipleri içerisinde en geniş hayvan kurtarma yelpazesine sahip ekibiz. Bunun sebebi ise bölgemizde çok sayıdaki kuyu var. Maalesef çok üzülerek görüyoruz ki bu kuyuların 100 de 99’unun, üzeri açık ve etrafı korumasız. Hiç bir önlem yok. 10 yıldır bize ulaşan her ihbarı değerlendirip, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yapacağız da.. Bu kuyularımıza insanda düştü. 10 yıldır bize ulaşan bir can kaybı olmadı. Ama her an bir çocuğumuz, bir yaşlımız ya da alkollü bir vatandaşımızın buralara düşüp hayatını kaybetmesi an meselesi. Bu nedenle bahçesinde, avlusunda bu tür üstü açık kuyusu olan tüm halkımızdan, kuyularının üzerlerini kapatmaları istiyoruz. Bir can yitirildikten sonra hiç bir önlem onu geri getirmeyecektir” dedi.