Bodrum Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu’ndan ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bodrum Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.Ziyarete Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bodrum Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Uysal, Fen Bilimleri Öğretmeni Erdem Güneş, 7. sınıf öğrencilerinden Beste Kocaköse ve Emre Köse ile 8. sınıf öğrencilerinden Ayşe Top ve Deniz Baş katıldı.

Eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini dile getiren okul müdürü Mehmet Uysal, "Her fırsatta desteğini ve yardımlarını esirgemeyen başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukların aydınlık geleceğimiz olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ziyaretçilerine teşekkür ederken “Onlar için ne yapsak az. Bizler, yaptığımız tüm çalışmalarda, aldığımız tüm kararlarda onların ihtiyaçlarını da düşünerek hareket ediyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ülkenin umudu, aydınlık geleceği sizlersiniz.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği olarak Başkanlık Makam koltuğuna oturan 8. sınıf öğrencilerinden Deniz Baş daha yeşil, daha temiz bir Bodrum için hep birlikte harekete geçmemiz gerektiğini, bunun için de herkese görevler düştüğünü dile getirdi.