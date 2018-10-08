Bodrum ve Milas’ta 131 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Görecek adası ve Milas Arpabükü koyunda Muğla kıyılarından Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan toplam 131 düzensiz göçmen, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Milas’taki göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 organizatör yakalandı.

Pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Milas Çökertme mevkisinde My Friends isimli teknenin sahile yanaşarak 3 kişiyi bıraktığı ve şahısların durumlarının şüpheli olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gönderilen sahil güvenlik botu ve Jandarma devriyesi tarafından tekneden kıyıya bırakılan 2 şahıs tespit edildi. Şahıslardan Yunus A.’nın uyuşturucu madde bulundurma ve kabul etme suçundan arandığı ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından My Friends isimli yelkenli teknede yapılan aramada teknede üç kişinin bulunduğu, ayrıca gereğinden fazla yatık olması dikkat çekti. Teknenin seyrüsefer rotasında ise Çökertme Kissebükü seyrettiği görülmesi üzerine Kissebükü koyuna jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin Arpabükü koyu ormanlık alanda yaptıkları aramada 88 düzensiz göçmen ile karşılaşıldı. Düzensiz göçmenlerin Pakistan, İran, Sri Lanka ve Afgan uyruklu oldukları açıklandı. Milas Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile My Friends isimli tekne Ören limanına çekildi. Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak yakalanan 4 organizatör ise Jandarmaya teslim edildi. 4 kişinin sorgulamaları ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde ise Bodrum Görecek adası güneyinde tekne içinde düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebi üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. II. Bahar isimli tekne içinde 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılarak sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldı.